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Milletvekili Bakır: Babasız Kalmak, Fırtınada Limansız Kalmak Gibidir

AK Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, ''Babasız kalmak, fırtınada limansız kalmak gibidir'' dedi.

Milletvekili Bakır: Babasız Kalmak, Fırtınada Limansız Kalmak Gibidir
Milletvekili Bakır, Babalar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, ''Çocukları için hayatı boyunca fedakârlık yapan, ailenin temel direği olan babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir zaman çocuklarından esirgemeyen babalarımız, sağlıklı nesillerin geleceğe güvenle yetiştirilmesinde her zaman büyük bir sorumluluk üstlenmiş, aile ve toplum hayatımızın en önemli dayanakları olmuştur'' ifadelerini kullandı.
Bakır mesajında şunları kaydetti:
''Babalarımız, tecrübeleriyle hayatlarının her anında biz evlatlarına yol gösteren, bizlere önderlik eden, hayatın anlamını öğreterek bizlerin geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayan, ailemizin hamisi ve koruyucusu olan en değerli varlıklarımızdır. Onlar, küçük yaşta kahramanımız, büyümeye başladığımızda ise kılavuzumuzdur. Babasız kalmak fırtınada limansız kalmak gibidir. Ailesi için mutlu bir gelecek hazırlamak adına gecesini gündüzüne katan, büyük emek sarf ederek çocuklarını yetiştiren, cefakâr ama her zaman güçlü olan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü bir kez daha kutluyor, Kayserili hemşehrilerimize ve tüm babalarımıza sonsuz sevgimi ve saygılarımı sunuyorum.''
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