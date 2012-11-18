Milletvekili Bakır, Mültecileri Ziyaret Etti

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin kaldığı Altınözü Konaklama Merkezi, Yayladağı Tekel Konaklama Merkezi ve Yayladağı YİBO Konaklama Merkezi’ni ziyaret eden Pelin Gündeş Bakır, yetkililerden Suriyeli mülteciler hakkında bilgi alarak, kamplarda incelemelerde bulundu.

Gündeş Bakır, ilk olarak Altınözü Konaklama Merkezi’ndeki sosyal alanları gezerek, Suriyeli misafirler ile sohbet etti. Suriyeli ailelerin kaldıkları bölmelere tek tek girerek yerinde inceleme yapan Gündeş Bakır, konaklama merkezindeki sosyal alanlar kapsamındaki kreşleri, okulları ve 50 yataklı sahra hastanesini de gezdi.Daha sonra protokol çadırında Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli ve Yayladağı Kaymakamı Tolga Polat eşliğinde basına kapalı olarak Suriyeli temsilcilerle görüştü.

Altınözü kampından sonra Yayladağı Tekel Konaklama Merkezi ve Yayladağı YİBO Konaklama Merkezine geçen Pelin Gündeş Bakır, çadır kent sakinlerine sağlanan, okul, cami, sağlık merkezleri, çocuk oyun alanları, televizyon izleme üniteleri, verilmekte olan dikiş, nakış, elişi, seramik,Türkçe kurslarını ziyaret etti.

Gündeş Bakır ziyaretlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Suriye'de yaşanan kaosla birlikte binlerce kişi evinden yurdundan oldu. Türkiye,sınırlarını Suriye’li sığınmacılara açtığı için uluslararası toplum tarafından takdir ediliyor. Hükümetimizin, Suriye’li sığınmacılara,en iyi şartlar içinde yaşamaları için, tüm imkanları sağladığını gözlemledim. Kamplarda yaşayan Suriye’li kardeşlerimizin yüzlerinin güldüğünü ve Türkiye’de kendilerini evlerinde hissettiklerini müşahede ettim. Yüzbinlerce vatandaşını mülteci konumuna düşüren, kendi halkına, hedef gözetmeksizin, TNT yani patlayıcı, vida, fren diski dolu fıçıları uçaklardan fırlattıran, her gün yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan, her gün yüzlerce vatandaşını da tutuklayan bir rejimin daha uzun süre ayakta kalması mümkün değildir. Suriye’de kritik eşik çoktan aşılmıştır. Uluslararası toplumu Suriye’deki krize daha fazla duyarlı olmaya ve acil olarak harekete geçmeye çağırıyorum. Esad’ı, demokratik bir geçişe zorlayabilmek için, Rusya ve Çin’le en kısa sürede masaya oturularak diyalog içinde bir çözüme ulaşabileceğimize olan inancım tamdır.”

Gündeş Bakır son olarak, Hataylı esnaf ve sivil toplum kuruşlarının temsilcilerinden oluşan bir heyeti kabul ederek, Hatay’da, Suriye’deki insani kriz sebebi ile ortaya çıkan sorunlar hakkında bilgi aldı.