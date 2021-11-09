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MİLLETVEKİLİ ERSOY'DAN 10 KASIM MESAJI

Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un 10 Kasım mesajı:

MİLLETVEKİLİ ERSOY'DAN 10 KASIM MESAJI

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum.

Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesinde milli birlik ve beraberliği tesis ederek, cephede kahramanca mücadele eden büyük bir komutan, Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden Türk töresinin ve ruhunun şahlanmasını sağlayan ve Türk Milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan büyük bir liderdir.

Öngörüleri, reformları ve yaptıklarıyla sadece milletinin kaderini değil, dünyadaki dengeleri de değiştirmiştir. Atatürk, ileri görüşlülüğü, barışçı kimliği, reformları, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki görüşüyle dünyanın saygısını kazanmıştır.

10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda O'nun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Türk Milleti, yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı Cumhuriyeti, daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh, daha etkin, uluslararası sorunlarda sözü dinlenir bir ülke haline getirme yolunda atılan her adımın, Atatürk'ün aziz hatırasına en anlamlı saygı olduğuna inanıyorum.

Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
 

Kurumsal

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10 KasımBAKİ ERSOY
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