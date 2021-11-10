MİLLETVEKİLİ ERSOY'DAN ÇİFTÇİLER İÇİN EK TOHUM TALEBİ

Ersoy yaptı konuşmada, çiftçiler için şu taleplerde bulundu: 'Kayseri'mizin hayvancılık işletmelerinin kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere yüzde 75 Bakanlık destekli yem bitkileri tohum dağıtımında, daha fazla üreticinin istifade edebilmesi için ilimiz özelinde belirlenen bütçe miktarının artırılmasını talep ediyoruz.

Kayseri'miz genelinde sulama tesislerinin çoğunluğu açık sistemdir. Bunlarda su kayıpları fazla olduğu için maliyetler artmakta ve tam randıman alınamamaktadır. Özellikle, Kocasinan ilçesi, Sarımsaklı sulama sahasında 100 bin dekara yakın alan toprak kanallarıyla sulanmaktadır. Göletlerin ve barajların sulama kanalları kapalı sisteme dönüştürülerek çiftçilerimizin hizmetine sunulması faydalı olacaktır.

Bunun yanında, Yahyalı ilçemizdeki elma üreticilerinin bir talebi var. Yahyalı ilçemizde elmanın havza bazlı destek kapsamına alınmasını talep ediyoruz.

Ayrıca, Kayseri Bahçelik 3'üncü Kısım, Kayseri Bahçelik 4'üncü Kısım, Kayseri Sarımsaklı, Kayseri Yamula arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri, Yamula Barajı Mansap Cazibe Ek Saha Sulaması işi, Kayseri Hacılar Ören Deresi, Kayseri Kocasinan Eyim Köyü Ecinli Deresi, Kayseri Pınarbaşı Karamanlı Göleti İkmali 2'nci Kısım, Kayseri Pınarbaşı Panlı Göleti, Kayseri Sarız Fettahdere Göleti İkmali, Bünyan Elbaşı Karadayı Sulaması, yine Bünyan Sarıoğlan Sulaması işleri Bakanlığınız tarafından ödenek beklemekte olan, tamamlanamayan işlerdir. Bu işlerin yatırım programına alınarak tamamlanmasını sağlamak amacıyla sizlerden ek ödenek talep etmekteyiz.'



