MİLLETVEKİLİ ERSOY: SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARINA TALİBİZ

Ersoy konuşmasında şu husuları dile getirdi:' Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en kapsamlı ve en yoğun mücadelesinin verildiği hassas dönemlerden geçiyoruz. Böylesi bir dönemde enkaza dönüşmemizi bekleyenleri, taarruz anlayışıyla aralıksız olarak, sadece son bir yıl içinde 52'si büyük, 182'si orta çaplı olmak üzere toplam 234 başarılı operasyonla enkaza gömdüğünüz için sizlere minnettarız. Yine, terörle mücadele kapsamında gönül coğrafyamızın ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekâtlarıyla bir ucu hainlere, bir ucu cennet vatanımıza açılan terör koridorunu parçaladığınız için yine size minnettarız. Bunların yanı sıra, dün, 15 Kasım Pazartesi günü kurtuluşunun 38'inci yıl dönümünü kutladığımız yavru vatan Kıbrıs'ın menfaat ve güvenliğinin sağlanması noktasındaki duruşunuz, Mavi Vatan hususundaki azim ve kararlılığınız için sizlere minnettarız. İki devlet tek millet anlayışıyla kenetlendiğimiz kardeş ülke Azerbaycanlı kardeşlerimizin, Karabağ'ın, Ermenistan'ın işgalinden kurtulmasına uzanan zafer yolundaki duruşunuz ve desteğinizden dolayı, sizlere minnettarız.



Şanlı ordumuzun ve dolayısıyla devletimizin bekası için, tüm bu yapılanlar damarlarımızdaki asil kandan sonra güçlü savunma sanayimiz sayesindedir. Bu anlamda, ayrılan bütçe ve harcanan her bir kuruş feda olsun diyoruz. Son yıllarda, yerli üretim yaparak millî silahlar üreten Türkiye'nin bu konudaki başarılarını artırarak sürdürmesi için gereken her türlü desteği vereceğimizden şüphe olmasın. Bize göre, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin millî silahlar üretimi noktasındaki başarıyı kat kat yukarıya yükseltecek ölçüde belirlemek oldukça önemlidir. Millî savunma üretimi konusunda altyapısı, teknik imkânı olan bütün illerimize millî savunma teknolojilerimiz için bütçe ayrılması gerekmektedir. Türk devletinin terörle mücadelesini millî savunma sanayisi güçlendirecektir. Bu noktada, seçim bölgem olan sanayisiyle kendini dünya çapında kanıtlamış Kayseri ilimiz, millî savunmayı güçlendirecek üretim imkânlarına sahiptir ve daha güçlü hâle getirilmesi en büyük temennimizdir. Bu sebeplerle her türlü savunma sanayisi yatırımlarına talip olduğumuzu belirtmek istiyorum.'