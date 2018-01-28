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Milletvekili Nergis: Halkımızın Afrin operasyonuna çok ciddi desteği var

 AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milletvekili Nergis, "Türkiye'nin bekası ve güvenliği için çok önemli bir harekâttı. Gelinen noktada halkımızın da düzenlenen bu Afrin operasyonuna çok ciddi bir desteği var" dedi.

Milletvekili Nergis: Halkımızın Afrin operasyonuna çok ciddi desteği var

AK Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, yaptığı açıklamada, "Afrin operasyonunda Kayserimizden de bir şehidimiz var. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. 20 Ocak saat 17.00 itibariyle Afrin'e harekât başladı. Tabi bu Türkiye'nin bekası için uzun süredir Türkiye'nin güvenliği için çok önemli bir harekâttı. Türkiye'nin gündeminde olan bir konuydu. Nitekim diplomasi ayağında da çok önemli şeyler yapıldı. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Dış İşleri bakanımız ciddi bir çalışma yürüttüler. Ve gelinen noktada Afrin'e girmek zorunlu hale geldi. Nitekim halkımızın da çok ciddi bir desteği var. Kadınlarımız özellikle Akkışla ilçemizde hanımlar mantı hazırlamışlar. Hatay'da ve Türkiye'nin birçok ilinde hanımlar ciddi bir seferberlik içerisine girmişler. Bere, atkı yapanlar var dolma saranlar var. Askerlerimize ulaştıralım diye gayretle çalışan hanımlarımız var. Ayrıca Kızılay'ın kan bağışı çağrısı üzerine vatandaşlarımız Kızılay Kan Merkezleri önünde kuyruğa girmiş durumdalar. Tabi bu halkın bu harekâta ve Türk ordusuna ciddi desteği çok büyük bir desteği olduğunu gösteriyor" dedi.

"Münbiç'e de girilecek"
Milletvekili Hülya Nergis ayrıca, "Nitekim Münbiç'e de girilecek. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle durum onu gösteriyor. Ben herkese özellikle şuan cephede savaşan komutanlarımıza, askerlerimize ve güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. (Kurum Haberi)

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