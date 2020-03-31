Milli Dayanışma Kampanyası hesap numaraları

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz" dedi. “Biz bize yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yardım hesabı açıldı. Ayrıca, kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek." dedi.



Kampanyaya 7 aylık maaşını bağışlayarak katıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz Milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Çünkü #BizBizeYeterizTürkiyem, #BizBizeYeteriz." ifadelerini kullandı.





