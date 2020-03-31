Milli Dayanışma Kampanyası’na Kayseri’den kimler katılıyor?

Kampanaya beş maaşını vererek destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ‘ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na ben de 5 maaşımı ihtiyaç sahibi ailelerimize bağışlayarak destek veriyorum. #BizBizeYeterizTürkiyem” paylaşımında bulundu.



Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, “Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın çağrısı ile “Milli Dayanışma Kampanyası”na ben de 2 maaşım ile katılıyorum. Bu kampanyaya tüm hemşehrilerimi de davet ediyorum” paylaşımını yaparak 2 maaşıyla kampanyaya katıldı.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu kampanyaya 3 maaşıyla destek oldu. Palancıoğlu, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağış yapmak için aşağıdaki banka hesap numaralarına bağış yapabilirsiniz. Ayrıca KORONA yazıp 8119 a SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. Ben de 3 maaşımı Kampanyaya destek olarak bağışlıyorum. #bizbizeyeteriz Türkiyem” dedi.



Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da kampanyaya dahil oldu. Çalış, “Sn. Cumhurbaşkanımızın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında bir maaşımı bağışlayarak katılıyorum. ERÜ ailesini özelliklede öğretim üyesi arkadaşlarımı bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum” dedi ve kampanyaya katılımın artması için ERÜ akademisyenlerini davet etti.



Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da kampanyaya desteğini şu mesajla açıkladı: “Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına, bir aylık maaşımı bağışlayarak katılıyorum. “BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM: MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI” #BizBizeYeterizTürkiyem”



Develi Belediye Başkanı Cabbar: "Biz Türk milleti olarak tarihimizin bir çok döneminde sıkıntıları hep birlik ve beraberlik ruhu ile yenmişizdir..Bu yüzden yüce Türk milleti büyük ve gönlü dolu bir millettir. İnşallah bu sıkıntıyı da hep beraber birlikte aşacağız.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’na ben de Develim için 2 aylık maaşımı bağışlayarak destek oluyorum. Rabbim kabul etsin" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı milli dayanışma kampanyasına bir maaşımı bağışlayarak destek veriyorum. Allah devletimize, memleketimize selametlik versin" notunu paylaştı.



Milli Dayanışma Kampanyası’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 5 maaşı ile destek verdi. Özhaseki sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyası”na 5 aylık maaşımla destek veriyorum. Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah’ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız. Çünkü #BizBizeYeteriz" ifadesini paylaştı.









