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Milli Eğitim Bakanı’na kısa ve acısız altı soru

Milli Eğitim Bakanı’na kısa ve acısız altı soru
- SORU BİR: Okulların bir kısmını “nitelikli” olarak nitelemeniz... Öbür kısmının “niteliksiz” olduğuna mı işaret eder? Eğer böyleyse... Bir Milli Eğitim Bakanı olarak bu durumu katlanılır buluyor musunuz?
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- SORU İKİ: Nitelikli çocuklar, nitelikli okulları hedefleyip sınava gireceklerse... Nitelikli olmayan okullara razı olan çocuklar, “Berkecan nitelikli de ben niteliksiz miyim babacığım” diye sorduğunda... Babalar ne cevap verecek?
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- SORU ÜÇ: Çocuklar eve yakın okullara yerleştirilecekse... Eve yakın olmayan şahane okullara özenen çocuklar nasıl sakinleştirilecek? Bu konuda bir formül var mı?

Milli Eğitim Bakanı’na kısa ve acısız altı soru
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- SORU DÖRT: Ne yani? Bu saatten sonra şahane okulların bulunduğu yerlere mi taşınacak vatandaşlar? Bu durumda emlak piyasası allak bullak olursa... Hesabını kim verecek?
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- SORU BEŞ: Bütün liseler aynı nitelikte olsaydı... Getirdiğiniz sistem harika işlerdi... Ancak liseler arasında devasa nitelik farkları var... Ve getirdiğiniz sistem, eşitsizlik doğuracak... Nasıl aşacaksınız bu eşitlik sorununu? Var mı bir fikriniz?
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- SORU ALTI: Bu yeni sistem için kaç yıllık bir ömür biçiyorsunuz? Ne zaman “Bu sistemi kaldırıyoruz” diyeceksiniz? Bu sistemi de değiştirirken yine zafer kazanmış kumandan edası takınacak mısınız? (hürriyet.com)
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanıAhmet Hakan
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