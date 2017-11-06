Milli Eğitim Bakanı’na kısa ve acısız altı soru

- SORU BİR: Okulların bir kısmını “nitelikli” olarak nitelemeniz... Öbür kısmının “niteliksiz” olduğuna mı işaret eder? Eğer böyleyse... Bir Milli Eğitim Bakanı olarak bu durumu katlanılır buluyor musunuz?
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- SORU İKİ: Nitelikli çocuklar, nitelikli okulları hedefleyip sınava gireceklerse... Nitelikli olmayan okullara razı olan çocuklar, “Berkecan nitelikli de ben niteliksiz miyim babacığım” diye sorduğunda... Babalar ne cevap verecek?
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- SORU ÜÇ: Çocuklar eve yakın okullara yerleştirilecekse... Eve yakın olmayan şahane okullara özenen çocuklar nasıl sakinleştirilecek? Bu konuda bir formül var mı?
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- SORU DÖRT: Ne yani? Bu saatten sonra şahane okulların bulunduğu yerlere mi taşınacak vatandaşlar? Bu durumda emlak piyasası allak bullak olursa... Hesabını kim verecek?
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- SORU BEŞ: Bütün liseler aynı nitelikte olsaydı... Getirdiğiniz sistem harika işlerdi... Ancak liseler arasında devasa nitelik farkları var... Ve getirdiğiniz sistem, eşitsizlik doğuracak... Nasıl aşacaksınız bu eşitlik sorununu? Var mı bir fikriniz?
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- SORU ALTI: Bu yeni sistem için kaç yıllık bir ömür biçiyorsunuz? Ne zaman “Bu sistemi kaldırıyoruz” diyeceksiniz? Bu sistemi de değiştirirken yine zafer kazanmış kumandan edası takınacak mısınız? (hürriyet.com)
*
- SORU İKİ: Nitelikli çocuklar, nitelikli okulları hedefleyip sınava gireceklerse... Nitelikli olmayan okullara razı olan çocuklar, “Berkecan nitelikli de ben niteliksiz miyim babacığım” diye sorduğunda... Babalar ne cevap verecek?
*
- SORU ÜÇ: Çocuklar eve yakın okullara yerleştirilecekse... Eve yakın olmayan şahane okullara özenen çocuklar nasıl sakinleştirilecek? Bu konuda bir formül var mı?
*
- SORU DÖRT: Ne yani? Bu saatten sonra şahane okulların bulunduğu yerlere mi taşınacak vatandaşlar? Bu durumda emlak piyasası allak bullak olursa... Hesabını kim verecek?
*
- SORU BEŞ: Bütün liseler aynı nitelikte olsaydı... Getirdiğiniz sistem harika işlerdi... Ancak liseler arasında devasa nitelik farkları var... Ve getirdiğiniz sistem, eşitsizlik doğuracak... Nasıl aşacaksınız bu eşitlik sorununu? Var mı bir fikriniz?
*
- SORU ALTI: Bu yeni sistem için kaç yıllık bir ömür biçiyorsunuz? Ne zaman “Bu sistemi kaldırıyoruz” diyeceksiniz? Bu sistemi de değiştirirken yine zafer kazanmış kumandan edası takınacak mısınız? (hürriyet.com)