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Milli Eğitim’den şehitler için hatim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, öğretmenler ve öğrenciler tarafından şehitler için indirilen 721 hatmin duası yapıldı. 

Milli Eğitim’den şehitler için hatim
İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve kentteki imam hatip okulları öğrencilerinin Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçik ve tüm şehitler için okudukları hatimlerin duası yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen programda konuşan Müdür Osman Elmalı, personel, öğretmen ve öğrenciler tarafından okunan 721 hatmin duasını yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Elmalı, “Bu hatimler personelimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından okunmuştur. Bu millet vatanının, milletinin arkasında olduğunu birkez daha göstermiştir. Allah bu millete acılar göstermesin, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin arkasından dua etmek için bir araya geldik” dedi. 
Elmalı ayrıca Talas Fatma Mustafa Hasçalık İlk ve Ortaokulu’nda düzenlenen kermesten elde edilen 31 bin 550 TL’nin Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı’na bağışlandığını da sözlerine ekledi. 
Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim okunarak, indirilen hatimlerin duası yapıldı.
İHA
 
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