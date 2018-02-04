"Milli meselede muhalefet olmaz"

Melikgazi Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Batı'nın Türkiye ve Orta Doğu konularında iki yüzlü politika izlediğini söyledi. Özhaseki, "Avrupa Birliği’nde 28 ülkenin içerisinde federatif bir yapı var, bir arada durmak için uğraşıyorlar. 30-40 sene uğraştılar Avrupa Birliği’ni kurdular ve ayrılmak isteyenlerin de ayrılmaması için her şeyi yapıyorlar. Rusya’da envai çeşit yapı var, bir arada durmak için çırpınıyor bunlar. Katalanlar İspanya’dan ayrılacaktı. Oylama yaptılar, ‘Biz İspanyol değiliz’ diyorlar. Bütün Avrupa ayağa kalktı, adamların canına okudular. 100 küsür kayyum atandı, başbakan ülkeden kaçtı. Niye orada parçalanmaya herkes karşı çıkıyor? Orada bir arada durmak için çırpınanlar niye bizim coğrafyamızı cetvellerle bölüyor? Şehir şehir, mahalle mahalle bölecekler. Fitne atabilecekleri her yerde bir parçalanmışlık çıkartıyorlar. Mezhep, seyir savaşları başlatıyorlar. ‘Niye bizim coğrafyamızda üzerimizde oyunlar oynuyorlar diye düşünmüyor musunuz?’ dedim. ‘Efendim insan hakları, demokrasi getirdiler’. Yapmayın ya, nereye götürmüşler şimdiye kadar? Kan, gözyaşı, sefaletten başka bir şey getirmediler. Bunların kendine ne faydası var ki size ne getirsinler. Bütün bunları iyi bildiğimiz için oyunları bozduk. Eski o zayıf hükümetler olsa, Amerika’nın karşısına gidip 3 kuruş para için el açanlar olsa ne halde olurduk Allah bilir. Onların şaşırdığı şu, eskiye alışmışlar, Türkiye’ye bir şey söyleyecekler, Türkiye hazır ol da bekleyecek. Onlara alıştıkları için şimdi şaşırdıkları ‘Burada birileri var siz kimsiniz diyor bize’. Eskiden para ile satın aldıkları yapı iflas etti, bunların gerçek yüzü de açığa çıktı. O yapıya karşı çıkan, ‘siz kimsiniz’ diyen bir lider var Allah’a hamd olsun" diye konuştu.







Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Bakan Özhaseki, "FETÖ’nün gazetelerini, televizyonlarını kapatırken kapılarında CHP milletvekilleri var. FETÖ’nün üzerine giderken savunan CHP’liler. Sonra dönüyorlar bize doğru, ‘Dün bunlarla beraberdiniz’. Elbette bu adamlar muhafazakar gözüküyorlardı, bize hitap ediyorlardı. Ama o zamanlar masumiyetleri esastı, suç işleyeni görmemiştik. O zaman ‘merhaba’ diyorduk, doğru. Ama bunların şu gelinen noktada Türkiye’ye ihanet ettikleri, ihtilal gecesinde yüzlerce insanın canına kıyacak kadar vahşeti ortaya çıktı. Örgüt olduğu ortaya çıktı. Bütün konuşmalar, bilgiler, belgeler bir araya geldiği zaman çok net bir şekilde bunların dışarıya hizmet ettikleri belli oldu. Türkiye için en tehlikeli örgüt olduğu belli oldu. Bundan sonra bunlara sahip çıkmaları ahlaksızlık, sözcülüğünü yapmak ahlaksızlıktır. Türkiye aleyhine çalışan en tehlikeli örgüt bu olduğu bilindiği halde yanlarına geçip sözcülüklerini yaparsanız sizden tehlikeli adam yok. İhtilal gecesi bile FETÖ denen köpek oradan diyor ki ‘tiyatro’, buradaki sözcüsü diyor ‘tiyatro’. Tabi bir adam FETÖ’nün yaptığı bant operasyonuyla genel başkan olursa FETÖ’ye minnet borcunu da ödeyecek herhalde. Bize muhalefet edin, bana muhalefet edin. Belediye başkanlığı yaptım, bunlardan gördüğüm iftirayı, ahlaksızlığı dünyada kimseden görmedim. Hiç umurumda değil, burunlarından da fitil fitil getirdim. Ama böyle bir mesele milli meseledir, Afrin meselesi hepimizin meselesidir. Burada muhalefet, söz söylemek olmaz. Ülkeye muhalefet edilmez. Onlar böyle yaptıkça millet de zaten bir kenara yazıyor, seçimler geldiği zaman da bir çizik atıyor" şeklinde konuştu.

Zeytin Dalı Operasyonunun milli birlik meselesi olduğunu vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Önümüzde belediye seçimleri var. Kayseri olarak bize rekor kırmak yakışır, kıracağız inşallah. Arkasından genel seçimler geliyor. Orada da özellikle MHP ile hareket ederek yeni rekorlar kıracağız. Devlet Bey’e burada teşekkür etmek lazım. Meselenin basit bir parti meselesi olmadığını, iktidar, muhalefet meselesi olmadığını, Türkiye’nin varlık yokluk meselesiyle karşı karşıya olduğunu çok iyi bildiği için Allah için dimdik kaldı. Onu da içerden parçalamaya çalıştılar, parçalayamadılar" ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve Hülya Nergis de katıldı.