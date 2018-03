Milli Savunma Bakanı Canikli: Askeri birliklerde organik ürün tüketilecek

Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca iş birliği protokolü Milli Savunma Bakanlığı Özalp Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı TSK'nin gıda teminine ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, önemli bir düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti.

TSK'ye en kaliteli gıda, yiyecek ve benzeri tedarik ürünlerinin sağlanması ve bunların Mehmetçik'in önüne ulaştırılmasını amaçladıklarını dile getiren Canikli, "Bu son derece önemli bir olay ve bizim de görevimiz. Bunu sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Canikli, tedarik yöntemi, içeriği, zinciri ve uygulamasıyla ilgili geçen dönemlerde birtakım sıkıntıların kamuoyunun gündemine geldiğini belirterek, bu konularda en iyiyi aradıklarını, en kaliteliyi bulmaya amaçladıklarını, kaliteli üründen taviz vermeden fiyatı da en aza indirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bugüne kadarki tedarik yöntemi ve içeriğine ilişkin kuralların yeterliği olduğunu, bunların uygulanması ve denetlenmesinde zaman zaman birtakım sıkıntıların yaşandığını hatırlatan Canikli, "Bununla birlikte hepimizi rahatsız eden bazı görüntüler, oran, miktar toplam içerisinde çok az da olsa, bu tür olayların gündeme gelmesi hepimizi rahatsız ediyor." ifadesini kullandı.

Canikli, tedarik yönteminin değiştirilmesiyle ürünlere yönelik kalite tartışmalarının büyük oranda ortadan kaldırılacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde tüketilen tedarik unsurlarının önemli bir bölümünü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşlarından doğrudan protokolle alma yöntemine, dönemine geçiyoruz. Daha önce uygulamalar vardı, artık biz bunu tamamen genişletiyoruz. Bu kapsamda 2018'de et ve et mamulleri olarak Et ve Süt Kurumundan yıllık en az 510 milyon liralık bir alım yapmayı hedefliyoruz. TSK olarak bu konudaki bütün ihtiyacımızı Et ve Süt Kurumundan karşılayacağız. Bunun içinde her türlü etler, dondurulmuş sığır kıyması, tavuk etleri, salam, sucuk, sosis ve kavurmanın tamamını 2018 içinde Et ve Süt Kurumundan alacağız. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tedariki mümkün olan pirinç, bulgur, yeşil, kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, barbunya, domates salçası, biber salçası, kuru üzüm, makarna, şehriye, buğday unu, çiçek balı ve toz şekeri Tarım Kredi Kooperatiflerinden doğrudan satın alacağız. Zeytinyağı, zeytin, zeytin ezmesini Marmara Birlikten doğrudan temin edeceğiz. Aynı şekilde kuru incir, kuru kayısı, tahin helva, tahin pekmez, fındık ezmesini Tariş'ten, ayçiçek yağını Trakya Birlikten, çayı Çaykur'dan, fındığı TMO'dan, TSK'nın bütün baharat ihtiyacını Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri İşyurtları Kurumundan temin edeceğiz."

"Radikal bir değişiklik yapıyoruz"

Bu kapsamda yıl içinde en az Et ve Süt Kurumundan 510 milyon, Tarım Kredi Kooperatiflerinden 91 milyon, Marmara Birlikten 44 milyon, Tarişten 23 milyon, Trakya Birlikten 28 milyon, Çaykur'dan 25 milyon, TMO'dan 13 milyon ve Adalet Bakanlığı Cezaevleri İşyurtları Kurumundan 23 milyon liralık malzeme satın alacaklarını dile getiren Canikli, "Toplam olarak 758 milyon liralık malzemeyi 2018 yılı içinde ağırlıklı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla ilgili ve bağlı kuruluşlarından temin etmiş alacağız." dedi.

Canikli, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar tarafından üretilmeyen gıda maddelerinin tedariğine yönelik de "radikal bir değişiklik" yaptıklarını bildirerek, "Eğer TSK tarafından kullanılan herhangi bir ürün kamu kurumu ya da kamu kurumu niteliğinde olan ya da çiftçilik kuruluşları tarafından üretiliyorsa doğrudan oradan alıyoruz. Bunlar tarafından üretilmeyenler varsa onları da piyasada rafta ürünü bulunan, kendini ispat etmiş, kurumsallaşmış firmaları doğrudan davet ederek onları yarıştırıyoruz. Yani açık ihale yönteminde herkesin, her firmanın girebileceği şekilde değil, o ürünü piyasada bir marka altında üreten ve piyasaya veren, kendini ispat etmiş, bilinen firmaları çağırarak bu alımları yapacağız." ifadelerini kullandı.

Organik süt ve konserve alımı

Konuyla ilgili örnekler veren Canikli, "Organik yumurta alımında, Türkiye'de bu üretimi yapan 14 firma bulunmaktadır. Bunların tamamıyla bağlantıya geçtik. Bunlardan altısı ilgilendi, teklif vermek istediğini ve ihaleye iştirak etmek istediğini belirtti. Bu altı firma davet edildi, en düşük fiyatı veren firma organik yumurta temininde işi almış oldu. Organik sütle ilgili olarak da sınırlı sayıda firma bu konuda, toplam 11 firma söz konusu organik süt üretimiyle iştigal eden. Bu firmalardan üçü ilgilendi, bu üç firma davet edildi ve organik süt temin, tedarik işini en düşük fiyatı veren Pınar Süt aldı" diye konuştu.

Canikli, balık konserve alımında da isim yapmış Dardanel, Kerevitaş ve Pınar'ı davet ettiklerini belirterek, "Bunları yarıştırdık ve en düşük fiyatı veren Kerevitaş altı. Bir başka ifadeyle Mehmetçiğimizin önüne Kerevitaş markasıyla o ürün, o kalitedeki, kalitesi tanımlanmış olan ürün ulaşacak ve Kerevitaş markasıyla, organik süt için söylüyorum Pınar Süt markasıyla." dedi.

TSK'de organik ürün dönemi

Dışarıdan alınan ürünlerin gelecek dönemde kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar veya çiftçi birlikleri tarafından üretilmeye başlanması durumunda alımların buralardan yapılacağını vurgulayan Canikli, "İlk defa organik ürün uygulamasını Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu dönem başlatıyoruz. Bu uygulama pilot uygulama olacak. Süt ve yumurtadan başlıyoruz. Doğu ve güneydoğudaki askeri birliklerimiz tarafından tüketilmek üzere ilk defa bu sene, 200 bin litre organik süt ve bir milyon 650 bin organik yumurta tedarik edeceğiz." diye konuştu.

Canikli, bunun örnek uygulama olacağını belirterek, "Temel hedefimiz, olabildiği ölçüde organik zincirini ve miktarını artırmak olacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tükettiği bütün ürünlerde bunu olabildiği ölçüde artırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Organik tavuk tüketimi için pilot uygulama başlayacağız"

TSK'nin tavuk tüketiminde de organik ürüne geçmesi konusunda çalışma yaptıklarını ancak toplam üretim miktarının, ihtiyacın çok altında olduğunu bildiren Canikli, "Yani tüm piyasanın organik tavuk üretim kapasitesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüketim ihtiyacının altında. Önümüzdeki yıldan itibaren onda da pilot uygulama başlayacağız ve daha sonra yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Canikli, ilk planda süt, yumurta ve tavukta olmak üzere bütün ihtiyaçların organik olarak teminini hedeflediklerini, bunu gelecek dönemden itibaren gerçekleştireceklerini belirterek, "Bütün bu düzenlemeler, aldığımız ve alacağımız tedbirler başta tarım sektörü olmak üzere sektörün, Bakanlığımız tarafından çok daha regüle edilebilir, düzenlenebilir, yönetilebilir hale gelmesini sağlayacak. Çünkü bu yolla yaklaşık belki önümüzdeki yıl 1 milyar liraya yakın bir alım gerçekleştirilecek. Bu bahsettiğimiz hususlar doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlığımız tarafından temin edilen erzak veya tedarik unsurlarıyla alakalı." ifadelerini kullandı.

Canikli ve Fakıbaba protokolü imzaladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, protokolün hayırla vesile olması temennisinde bulunarak, "Askerlerimiz için çok önemli bir anlaşma olduğuna yürekten inanıyorum. Ayrıca gıda, tarım ve hayvancılık olarak da iç piyasayı hareketlendireceği ve yerli üretimi arttıracağı bağlamında da bakan olarak çok mutluyum. İnşallah her iki tarafa da hayırlı olur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanı Canikli ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, iş birliği protokolünü imzaladı. (AA)