Milli Savunma Bakanı Canikli'den 'bedelli askerlik' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bedelli askerlikle ilgili bir soruyu yanıtlayan Canikli, şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla gündemimizde bedelli askerlik konusu yok, bunu çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz ortamda zaten böyle bir uygulama doğru da olmaz çünkü çok ciddi bir mücadele yürütülüyor. 10 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem, beş yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama şunu söylüyorum biraz daha açmak açısından; öngörülebilir bir zaman dilimi içerisinde yani şu an itibarıyla, içinde bulunduğumuz an, dönem itibarıyla böyle bir çalışmamız, böyle bir düşüncemiz yok."

15 TEMMUZ'DA EMİR VERİLEN ERLERİN DURUMU



Uzman erbaşlara demirbaş tabanca satın alma hakkının verilmesiyle ilgili düzenlemenin son Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) muhtemelen yasalaşacağını aktaran Canikli, uzman erbaşlara bedelsiz tabanca tahsisi konusunda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi verilen talimat çerçevesinde o görevi yapan ya da yapmak durumunda olan askerlerle ilgili idari tahkikat sürecinin tamamlandığını ve yargıya intikal ettiğini dile getiren Canikli, "Gerçekten, sonuç itibarıyla bir emirle karşı karşıya kaldığında, askerin yapacağı şey belli, ona direnmesi mümkün değil. O gece kendi iradesiyle, hareketleriyle, tavırlarıyla aktif olarak destek vermeyenlerin tamamına yakını zaten bırakıldı, tahliye edildi ama ateş açan, insanları yaralayan ya da öldüren ya da başka şekilde doğrudan darbe teşebbüsüne destek anlamına gelecek fiillerde, hareketlerde bulunanlarla ilgili olarak da doğal olarak, onların bu fiillerinin karşılığı olarak bir müeyyide uygulanması kaçınılmaz."diye konuştu. (timeturk.com)