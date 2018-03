Milli Savunma Bakanı Kayseri'de Konuştu

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanlığının İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, yakın zamanda iki önemli olayın gerçekleştiğini, bunlardan birinin Nevruz'la birlikte hızlanan çözüm süreci, diğerinin ise İsrail'in Mavi Marmara saldırısından dolayı Türkiye'den özür dilemesi olduğunu söyledi.

Bugüne kadar terörle ilgili söylenmedik hiçbir şey kalmadığını, binlerce toplantı yapılıp yüzlerce rapor hazırlandığını vurgulayan Yılmaz, "Bunların hiçbiri bu sorunu çözmedi. Üzerine yapılmadık panel ve sunulmadık çözüm önerisi kalmamıştı. Türkiye'nin enerjisini çalan, can ve mal kaybına neden olan bir terör sorunu vardı. Bu sorunun çözümü konusunda denenen yöntemler yetmedi" dedi.

Halkın çözüm sürecine desteğinin tam olduğunu belirten Yılmaz, süreç uzun olsa bile doğru işi, doğru zamanında yapmak gerektiğini ifade ederek, "Daha atılacak çok adım var. İnşallah akıbet hayır olur. Siyaset mevcut imkanlardan en iyisini sağlamaktır. Çözüm sürecine kimseyi tahkir etmeden, kırmadan devam edeceğiz. Teröre başvurulmadan her türlü siyasi düşüncenin söylenmesine izin vereceğiz" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, terör örgütünün ülke içinde destekçilerinin olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Köyler boşaltıldı, babanın yanında oğlu öldürüldü. Denenmedik yöntem kalmadı ama bunlar terörü çözmeye yetmedi. Muhalefet hiç çözüm önermedi. Muhalefet olaya ideolojik yaklaşmaktadır. Eğer bu iş düzenli giderse AK partiyi iktidardan alamayız diye düşünüyorlar. Bu ülke batarsa batsın düşüncesindeler. Bunlardan bu ülkeye bir fayda gelmez. Terör örgütünün dış destekçileri de Türkiye'de terörün bitmesini istemiyorlar. Ancak 30 yıllık bir süreçte kardeşçe geçinen bir ülkeyiz. Van Depremi'nde bunu gösterdik."

Çözüm sürecinde muhalefetin ne tür tavizler verildiğini sorduğunu belirten Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, hiç taviz vermediklerini ifade ederek, "Bize 'Ne verdiniz?' diyorlar. Kendileri terör elebaşını 'asmama' şartıyla teslim aldı. Biz, terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapmadık. Kendileri silahları bırakıp dağdan inme vaadi verdi. Huzurun, güvencenin olmadığı yerlerde yatırım yapılır mı? İnşallah bunlar ortadan kalkar. 3 bin kişi öldü ve bunlar sizin evladınız. Kazan'da 50'nin üstünde kişi etkisiz hale getirilmişti. Burada ölenlerden birisinin babası, 'Evladımı çaldılar' diyor. Baba, Türk bayrağının altında taziyeleri kabul etti. Dolayısıyla tek devlet ve tek vatandan taviz veren yok" diye konuştu.

Türkiye'nin sorun çözen bir yapısıyla daha da güçleneceğini vurgulayan Yılmaz, yasaklardan herkesin kaçınması gerektiğini belirtti. Kürtçe kanal kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, "TRT Şeş kuruldu, bize bir zararı var mı? Kendimiz için ne istiyorsak kardeşlerimiz için de istiyoruz. Eskiden Kürtçe şarkı söylenemiyordu, bugün söylenebiliyor. Yasaklarsanız bir şey var gibi cazibesini artırırsınız. Dolayısıyla bundan sonra verilecek demokratik haktan kimse korkmasın" ifadelerini kullandı.



İSRAİL'İN ÖZRÜ

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bugüne kadar her yaptığının doğru olduğunu söyleyen bir devletin ilk defa yaptığının hata olduğunu kabul ettiğini belirtti. İsrail'in NATO'da birçok projeye katılmasına engel olduklarını ifade eden Yılmaz, "İsrail'e destek veren ülkelere, 'İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur' dedik. Süreç gösterdi ki diklenmeden ama dik durarak dünyanın apayrı bir yere koyduğu devlet, Türkiye'den özür diledi. Bu her geçen gün ileri giden Türkiye'nin başarısıdır" dedi.

Yılmaz, ''Barış, umuttur. Barışmayanların gelecekten umudu yoktur. Bu milletin gelecekten umudunu kesmek gibi bir niyeti yoktur. İnşallah bu milletin geleceği bugünden daha iyi olacaktır" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, AK Parti Kayseri İl Başkanlığının düzenlediği toplantının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'la beraber, Kayseri'de yaşan Sivaslı Dernekler Federasyonu'nun öncülüğünde TOKİ'nin yaptığı 464 konutun kura çekimi törenine katıldı. Yılmaz burada yaptığı konuşmada da AK Parti iktidarı sayesinde büyüyen ve gelişen Türkiye'de herkese iş, aş ve ev vereceklerini ifade etti.

Yılmaz, kurada dairelerini belirleyen hak sahiplerine evlerinde huzur ve mutluluk içinde oturmalarını temenni etti.