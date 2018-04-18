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MİLLİ SAVUNMA ESKİ BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası saldırganın yakalanırken olayın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

MİLLİ SAVUNMA ESKİ BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci’de boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan Yüksel Karababa Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Vuralhan ile Karababa arasında alacak verecek meselesi bulunduğu, bu konuyu konuşmak için buluştukları, buluşma sırasında tartışma çıktığı, tartışma sırasında da Karababa’nın bıçağını çıkartarak Vuralhan’ı boğazından yaraladığı belirtildi. Karababa Cinayet Büro’da sorguya alınırken, Vuralhan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak:CNNTÜRK

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