Milli Türk Talebe Birliği Doğu Türkistan'ı Unutmadı

Meydan Parkı önünde açılan fotoğraf sergisi ile Doğu Türkistan’da yaşananlar göz önüne serildi. Çin yönetiminin Doğu Türkistan üzerinde yaptığı katliama sessiz kalmayan Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi, katliama tepki gösterdi.

Fotoğraf sergisi açılışı sonrasında bir açıklama yapan Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi Ortaöğretim Komisyonu Başkanı Enes Burma, “Bugün buraya mazlum ve mağdur olan dünya Müslümanlarına destek için gelmiş bulunmaktayız. Özellikle soydaş ve dindaş Doğu Türkistan halkının çektiği sıkıntı, acı ve eziyeti gözler önüne sermek için geldik. Her zaman İslam, ümmet ve Türk düşmanı olan Kızıl Komünist Çim, geçmişte olduğu gibi bugün de Müslüman halka eziyet etmektedir. Tarihin her safhasında ensesine İslam ve Türk tokadı yiyen Kızıl Komünist Çin’e diyoruz ki, bugünden sonra ensene değil, şakağına İslam tokadı atılacaktır” diye konuştu.

Milli Türk Talebe Birliği olarak zulme karşı geleceklerini ifade eden Burma, “Dünya mazlumlarının özgürlüğünü haykırmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Burada özellikle Doğu Türkistan’a, Filistin’e, Mısır’a, Suriye’ye, Arakan’a ve Somali’ye diyoruz ki, direnişe devam, sakın ha üzülmeyin, Allah bizimledir. Kızıl Komünist Çin’in baskıcı, diktatör rejimi artık Müslüman halka acı ve eziyet çektirme peşinde olmamalıdır” şeklinde konuştu.

Meydan Parkı önünde açılan fotoğraf sergisi 5 gün açık kalacak.