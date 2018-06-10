MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İL BAŞKANI SERKAN TOK’UN KADİR GECESİ MESAJI

Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmuş bulunmaktayız.

Manevi lütuf ve bereket kapılarının ardına kadar açık olduğu bu müstesna ve muazzez Gece’nin, yolumuzu ve ruhumuzu hidayet ışığıyla buluşturması en büyük dileğimdir.

Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan ayının içinde dualarla karşıladığımız Kadir Gecesi hepimiz açısından vazgeçilmez önem ve değerdedir.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bu kutlu Gece’de inmeye başlamış ve yeryüzü böylelikle ilahi nimet ve nurla taltif edilmiştir.

Bundan dolayıdır ki, Kadir Gecesi esenlik, huzur ve müjdelerle dolu manevi bir zamanın adı ve mesajıdır.

Bu itibarla umutsuzluğa, bezginliğe ve karamsarlığa tüm kapılar sürgülü ve tüm gönüller mesafelidir.

Ancak bu hikmet dolu kutsal günleri ve geceleri yaşadığımız şu günlerde, Türk-İslam âleminin üzerinde dolaşan musibetler, kanlı tezgâhlar ve insanlıkla izah edilemeyecek mezalimler hepimizi derinden yaralamaktadır.

Doğu Türkistan’ın Uygur Özerk Bölgesi’nde son günlerde iyice artan baskılar ve vahşilikler bunlar arasındadır.

Müslüman Uygur Türklerinin oruç tutmalarını engellemek amacıyla uygulanan şiddet ve yasaklamalar insanlığın hiçbir değeriyle uzaktan yakından bağdaşmamaktadır.

Bu itibarla Türk-İslam âleminde yeni bir nefese, yeni bir dayanışmaya, yeni bir heyecana ve yeniden bir dirilişe fazlasıyla ihtiyaç bulunmaktadır.

Temennim mübarek Kadir Gecesi’nin bunun için bir eşik ve vesile olmasıdır.

Bu düşüncelerle aziz milletimizin ve Türk-İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle kutluyor, aşkla kaldırılan ellerin ve adanmışlıkla çarpan kalplerin eşliğinde yapılan duaların kabul görmesini içtenlikle niyaz ediyorum.

