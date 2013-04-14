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Mimar Sinan Parkında Kutlu Doğum Etkinliği

Kayseri’de, Peygamber Sevdalıları Platformu, Kutlu Doğum Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Mimar Sinan Parkında Kutlu Doğum Etkinliği
Mimarsinan parkında düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik alanında oluşturulan sahnede ilahiler ve mevlit okundu. Duaların edildiği etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş da ilahilere eşlik etti.
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