Mimarsinan parkında düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik alanında oluşturulan sahnede ilahiler ve mevlit okundu. Duaların edildiği etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş da ilahilere eşlik etti.
Mimar Sinan Parkında Kutlu Doğum Etkinliği
Kayseri’de, Peygamber Sevdalıları Platformu, Kutlu Doğum Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.
14 Nisan 2013 Pazar 16:02
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