Mimarsinan'a Yeni Yol Açılacak

Şehir içi yollara büyük önem verdiklerini,çünkü yolların bölgenin imar planındaki yapılaşmasını başlattığını, ticaret ve ekonomik hareketliliği de beraberinde getirdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak Mimarsinan Bölgesinde Şirintepe ve Fatih Mahallelerinden geçen 1.100 metre uzunluğunda, 20 metre genişliği yeni bir alternatif yol açma çalışması yapılmaktadır.Bu yol hizmete açıldığı andan itibaren bölgenin büyük bir eksikliğini giderecektir. Yeni kurulan bir semtte bu yol ile trafik akışı daha etkin, verimli ve güvenli hale gelecektir. Bu cadde Mim-Sin ile Anadolu Sakatlar Kooperatifini birbirine bağlayacaktır.” dedi.

Yol çalışması sırasında Telekom TEK, Kayseri Gaz, Kaski gibi alt yapı kuruluşları ile ortak çalışılacağını ve alt yapısı tamamlanmış olarak hizmete sunulacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, şehir içi alternatif yolların açılması ile ana artel yollarda rahatlama oluşturulduğunu bu açıdan yeni yol çalışmalarına her zaman önem verildiğini kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, 1.100 metre uzunluğundaki yol çalışmasının yaklaşık 900 bin TL harcama ile tamamlanarak hizmete sunulacağını sözlerine ekledi.