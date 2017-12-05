Minik öğrencilerden gazetemize ziyaret 

Begüm Özden Playhouse Yetenek Geliştirme Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi’ndeki Einstein sınıfı (büyük grup) ve meraklı yumurcaklar (küçük grup) isimli anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Selver Tokgöz, Melike Aybat, Hikmet Ağcakaya ve Sibel Gökdemir nezaretinde kurumumuzu ziyaret ederek, gazetemizin hazırlanma aşamasını incelediler.



















Meraklı öğrencilere Kayseri Gündem Gazetesi’nin bilgisayar ortamında hazırlanışı ve baskı aşamaları hakkında bilgi verildi.











Kreş öğretmenlerinden Selver Tokgöz, proje tabanlı eğitim sistemi uyguladıklarını, bu çerçevede bu ayki proje konularının kitle iletişim araçları olduğunu söyledi.







Kitle iletişim araçlarından birisi olan gazetenin yapım aşamalarını incelemek üzere ziyarette bulunduklarını belirten Tokgöz; “ Gazetenizin okurlara ulaştırılması için gerekli aşamaları yerinde görme imkanı bulduk.

Çocuklarımızın çok iyi verim aldığını düşünüyorum.













Ekibimiz adına bizi ağırladığınız için teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim” şeklinde konuştu.

Minik öğrenciler ziyaretin sonunda gazetemiz ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Haber-Foto: Tunahan KAYA