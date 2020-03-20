“Miraç, sınırsız bir terakki ufkudur”

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir. İnsanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram ‘dan Mescid-i Aksa’ya yolculuğunu ve Mecsid-i Aksa’da Allah (CC) ile buluşmasını ihtiva eden Miraç mucizesi bizlere insanın ilahi rıza ile nice üst derecelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi mana âleminde yükselip, ilahi rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten, her şeyin sahibi olan Yüce Allah’a bağlılıktan geçtiğini hatırlatmaktadır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacımızın olan bu günlerde, manevi günlerin önemi daha da fark edilmektedir. Bu mübarek günler birlik ve beraberliğimize vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin ve Türk-İslam Âleminin mübarek Miraç Kandili’ni kutluyor, mübarek günlerin milletimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum.”



Haber: Şura Gögebakan