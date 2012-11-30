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Misina Yasağını Protesto Ettiler

Kayseri’de Yamula Su Ürünleri Kooperatifi’ne bağlı bir grup balıkçı, barajlarda misina kullanımının yasaklanmasına ilişkin açlık grevine başladı.

Misina Yasağını Protesto Ettiler
Barajlarda misina kullanımını yasaklayan yasayla ilgili eyleme başlayan ve üç gündür Cumhuriyet Meydanı’nda açlık grevi yaptığını belirten balıkçı Mustafa Aslan, “Netice alıncaya kadar açlık grevim devam edecek. Ölmem gerekiyorsa yine devam edeceğim. Arkadaşlarımın hepsi mağdur ve bana destek veriyorlar. Biz üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz. Kooperatifin devlete hiçbir borcu yok. Elimizden geldiği kadar yasaya uymak için mücadele ediyoruz ama Tarım İl Müdürlüğü bize biraz yardımcı olsun. İlk mağdurluğumuz barınaklar. Barınaklarımızı yıkmak için mücadele veriyorlar. Alabalık çiftliklerine 5-10 bin metrekare alanda yer istimlak ederken bize 20 metrekare yeri çok görüyorlar. Tarım İl Müdürlüğü’nün bizden istediği ağları alabilmemiz için sermaye biriktirmemiz lazım. Bunun için bize biraz zaman versinler. Elimizdeki ağların parasını ödeyemedik ki yeni alacağımız ağların parasını ödeyelim.” diye konuştu.
Yamula Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Çavuş ise, misina ağıyla ilgili girdikleri ihaleyi kazandıklarını fakat yeni ağlara geçmek için Tarım İl Müdürlüğü’nden zaman istediklerini söyledi. Çavuş, “Tarım İl Müdürlüğünün tarafından bize getirilen yasakları kabul ettik. Fakat bizim ip ağa dönmemiz için belirli bir külfiyet gerekiyor. Geçen yıldan kalma ağlarımız var elimizde. Bunu kullanalım bize iki üç ay gibi bir süre verilsin. Zamanla ip ağa dönelim. Yasağa uymayalım demiyoruz yasakları çiğneyelim de demiyoruz. Ama bize izin verilmiyor. Kayseri'de Bahçecik barajı var, Yamula barajı var buralarda halen misina kullanılıyor. Tarım İl Müdürlüğü tarafından gidilip de oralar denetlenmiyor. Gidip kanıtlayabiliriz de yasaklara uyulmuyor, sadece bizim burada yasak. Biz kooperatif olduğumuz için mi yasak. Diğer barajların hepsi şahıslara verildi. Bizim devlet büyüklerimizden istediğimiz bize zaman versinler. Eylemimize de sonuna kadar devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Greve katılan balıkçı Nedim Dülger de barajlarda çalışan 170 balıkçı ile birlikte ailelerinin de mağdur olduğunu, bir misina yasağı yüzünden yaklaşık 700 insanın mağduriyetine göz yumulmasını anlayamadıklarını söyledi. Dülger, “Avcı ekmeğinin peşinde. Bu kadar insan hırsızlık mı yapsın. İç sularda yapılacak tek iş var o da misina ağı kullanılması. Daha önce kullandığımız ağları ne yapacağız. Bizim isteğimizin ilki önce zaman tanınsın, ikincisi de barınacak yer gösterilsin.” ifadelerini kullandı.
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Mustafa Baybal 5 yıl önce

1- Öncelikle Tarım ve Köy İşleri İl Müdürünü gönülden kutluyorum
2- Ben fotoğrafta 170 kişi göremiyorum
3- Devlete eski borçlarınızı hangi yolla kapattınız
4- Ziraat odası başkanı sizi destekliyor mu?
5- Yamula Barajında balık bırakmadınız
6-Küğçük boy büyük boy demeden anasını ağlattınız
7- Ağzınızda her türlü küfür hakaret melanet ortalığa korku salmaya çalıştınız
8- şimdi misina ağ yasak. Çünkü katliam aracı. Kendinizi devletten büyükmü görüyorsunuz?
9-Aranızda memur kaç kişi var?
10- Balığın kilosunu kaça aldınız kaça satıyorsunuz
11-Oraya pikniğe eğlenmeye giden vatandaşa zorluk çıkarıyormusunuz?
12-İspatlarız diyorsunuz? kendiniz yasak sezonda avlanıyormusunuz?
13-mademki elinizde para yok! Tarım ve Köy İşlerine olan borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz....

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İsmail Arslan 5 yıl önce

2008 yılından beri misina ağın yasak olduğunu ve misina ağların doğal balık yaşamının kökükü kuruttuğunu en iyi onların bilmesine rağmen, bu pişkinliğe pes diyorum doğrusu!

Bakınız burada bu soruları milletvekilleri sormuş, cevapları okuyunuz.

http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-4713sgc.pdf

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erol reis 4 yıl önce

Barajda olan durumu bilemem balıkçının davranışını da bilemem borçlarınıda bu denizi bitiren tek şey misina ağ mı peki bunun algarna trata şebeke ırpçılar kargılı ağlar ne olcak ben üniversite öğrencisiyim sırf babama yardım için gidiyorum denize ne balık tutulduğu sanılıyor bu misina ağlarla günde milyarlarmı çıkıyor ben harçlığımı zor çıkıyorum ki bu işten evine bakan çocuk okutan insanlar var kış yagmur demeden o soğukta sabahı sabah ediyoruz biz hava bozuk olur gidemezsin gidip bomboş gelirsin balıkçının bu yatırımı ne olcak imha edilen bu ağların kurşunları nerde biri söylesin gırgır trole ne yasak var balık gördülermi derinlikmi dinliyorlar denizi bitirmiyotlarmı kürekle dünyanın ufak balığını atıyorlar denize ölmüş ama pardon birtek misina ağ bitiriyor bu denizi birtek küçük balıkçaya ceza zarar yaparız bizde ip ağ standartın küçügünde balık tutarız nede olsa serbest ip ağ çözüm bu tabi dahada zarar vermek çözüm değil

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Erhan Doğan 2 yıl önce

Yasak 2+2=4 ;misina ağı serbest kalsın diyosunuz.borçlarımızı ödeyemeyiz diyosunuz eee hadi serbest kaldı yavru dahil hiç bir balık kalmayacak.yarın gelceğe dair hangi balığı bırakacaksınız.ödeyemesiğiniz borçlarınızı yakalayamadığınız,avlayamadığınız hangi balıkla ödeyeceksiniz.Hiç kusura bakmayın kendi geleceğinizi sizler tehdit ediyosunuz.misina ağın kesinlikle serbest bırakılmaması hem sizler hemde gelecek nesiller için yasaklanmasını destekliyorum.

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Kürşat yılmaz 2 yıl önce

Kaçkere şahitoldum balığın yumurta zamanı bile ağları geceden serip balıkların büyük küçük demeden topladıklarını sahil seridine bin binbeşyüz metre ağ serip bu işi amatörce yapan kaç kişiyi duman etdiniz kayseride yaşayıp ailesiyle bir balık avlamaya gidenler hep elleri boş geliyo adamlar balığı bitirene kadar durmuyacak Allah rızası için misina ağlar birdaha kullanılmasın sonuna kadar destekliyorum

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