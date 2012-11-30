Misina Yasağını Protesto Ettiler

Yamula Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Çavuş ise, misina ağıyla ilgili girdikleri ihaleyi kazandıklarını fakat yeni ağlara geçmek için Tarım İl Müdürlüğü’nden zaman istediklerini söyledi. Çavuş, “Tarım İl Müdürlüğünün tarafından bize getirilen yasakları kabul ettik. Fakat bizim ip ağa dönmemiz için belirli bir külfiyet gerekiyor. Geçen yıldan kalma ağlarımız var elimizde. Bunu kullanalım bize iki üç ay gibi bir süre verilsin. Zamanla ip ağa dönelim. Yasağa uymayalım demiyoruz yasakları çiğneyelim de demiyoruz. Ama bize izin verilmiyor. Kayseri'de Bahçecik barajı var, Yamula barajı var buralarda halen misina kullanılıyor. Tarım İl Müdürlüğü tarafından gidilip de oralar denetlenmiyor. Gidip kanıtlayabiliriz de yasaklara uyulmuyor, sadece bizim burada yasak. Biz kooperatif olduğumuz için mi yasak. Diğer barajların hepsi şahıslara verildi. Bizim devlet büyüklerimizden istediğimiz bize zaman versinler. Eylemimize de sonuna kadar devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Greve katılan balıkçı Nedim Dülger de barajlarda çalışan 170 balıkçı ile birlikte ailelerinin de mağdur olduğunu, bir misina yasağı yüzünden yaklaşık 700 insanın mağduriyetine göz yumulmasını anlayamadıklarını söyledi. Dülger, “Avcı ekmeğinin peşinde. Bu kadar insan hırsızlık mı yapsın. İç sularda yapılacak tek iş var o da misina ağı kullanılması. Daha önce kullandığımız ağları ne yapacağız. Bizim isteğimizin ilki önce zaman tanınsın, ikincisi de barınacak yer gösterilsin.” ifadelerini kullandı.
1- Öncelikle Tarım ve Köy İşleri İl Müdürünü gönülden kutluyorum
2- Ben fotoğrafta 170 kişi göremiyorum
3- Devlete eski borçlarınızı hangi yolla kapattınız
4- Ziraat odası başkanı sizi destekliyor mu?
5- Yamula Barajında balık bırakmadınız
6-Küğçük boy büyük boy demeden anasını ağlattınız
7- Ağzınızda her türlü küfür hakaret melanet ortalığa korku salmaya çalıştınız
8- şimdi misina ağ yasak. Çünkü katliam aracı. Kendinizi devletten büyükmü görüyorsunuz?
9-Aranızda memur kaç kişi var?
10- Balığın kilosunu kaça aldınız kaça satıyorsunuz
11-Oraya pikniğe eğlenmeye giden vatandaşa zorluk çıkarıyormusunuz?
12-İspatlarız diyorsunuz? kendiniz yasak sezonda avlanıyormusunuz?
13-mademki elinizde para yok! Tarım ve Köy İşlerine olan borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz....