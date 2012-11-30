Misina Yasağını Protesto Ettiler

Barajlarda misina kullanımını yasaklayan yasayla ilgili eyleme başlayan ve üç gündür Cumhuriyet Meydanı’nda açlık grevi yaptığını belirten balıkçı Mustafa Aslan, “Netice alıncaya kadar açlık grevim devam edecek. Ölmem gerekiyorsa yine devam edeceğim. Arkadaşlarımın hepsi mağdur ve bana destek veriyorlar. Biz üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz. Kooperatifin devlete hiçbir borcu yok. Elimizden geldiği kadar yasaya uymak için mücadele ediyoruz ama Tarım İl Müdürlüğü bize biraz yardımcı olsun. İlk mağdurluğumuz barınaklar. Barınaklarımızı yıkmak için mücadele veriyorlar. Alabalık çiftliklerine 5-10 bin metrekare alanda yer istimlak ederken bize 20 metrekare yeri çok görüyorlar. Tarım İl Müdürlüğü’nün bizden istediği ağları alabilmemiz için sermaye biriktirmemiz lazım. Bunun için bize biraz zaman versinler. Elimizdeki ağların parasını ödeyemedik ki yeni alacağımız ağların parasını ödeyelim.” diye konuştu.

Yamula Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Çavuş ise, misina ağıyla ilgili girdikleri ihaleyi kazandıklarını fakat yeni ağlara geçmek için Tarım İl Müdürlüğü’nden zaman istediklerini söyledi. Çavuş, “Tarım İl Müdürlüğünün tarafından bize getirilen yasakları kabul ettik. Fakat bizim ip ağa dönmemiz için belirli bir külfiyet gerekiyor. Geçen yıldan kalma ağlarımız var elimizde. Bunu kullanalım bize iki üç ay gibi bir süre verilsin. Zamanla ip ağa dönelim. Yasağa uymayalım demiyoruz yasakları çiğneyelim de demiyoruz. Ama bize izin verilmiyor. Kayseri'de Bahçecik barajı var, Yamula barajı var buralarda halen misina kullanılıyor. Tarım İl Müdürlüğü tarafından gidilip de oralar denetlenmiyor. Gidip kanıtlayabiliriz de yasaklara uyulmuyor, sadece bizim burada yasak. Biz kooperatif olduğumuz için mi yasak. Diğer barajların hepsi şahıslara verildi. Bizim devlet büyüklerimizden istediğimiz bize zaman versinler. Eylemimize de sonuna kadar devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Greve katılan balıkçı Nedim Dülger de barajlarda çalışan 170 balıkçı ile birlikte ailelerinin de mağdur olduğunu, bir misina yasağı yüzünden yaklaşık 700 insanın mağduriyetine göz yumulmasını anlayamadıklarını söyledi. Dülger, “Avcı ekmeğinin peşinde. Bu kadar insan hırsızlık mı yapsın. İç sularda yapılacak tek iş var o da misina ağı kullanılması. Daha önce kullandığımız ağları ne yapacağız. Bizim isteğimizin ilki önce zaman tanınsın, ikincisi de barınacak yer gösterilsin.” ifadelerini kullandı.