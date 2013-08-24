Mısır İçin Direniş Mitingine Kayseri'den 40 Otobüs Kaldırıldı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi önünden hareket eden otobüslerde, sendika üyelerinin yanında, kadınlar ve çocuklar da yer aldı. Ankara'ya hareket öncesinde açıklama yapan Hizmet-iş Sendikası Başkanı Halil Özdemir, Mısır'da Müslümanlara yapılan zulmü protesto etmek için 40 otobüslük bir konvoy oluşturduklarını belirtti.

Başkan Özdemir şunları söyledi:

''Mısır'daki son durumu izledikçe içimiz kan ağlıyor. Çocuklar öldürülüyor. Ancak ne hikmetse, dünyanın neresine bakarsanız bakın, sadece Müslümanlar öldürülüyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde bir Amerikalı kız öldürüldüğünde bütün dünya ayağa kalktı. Mısır'da her gün yüzlerce insan öldürülüyor ve kimsenin kılı kıpırdamıyor. Yahudilerin bu oyununa Müslümanların gelmemesi lazım. Bir an evvel Müslümanların birlik ve beraberlik olması ve bu zulümlere dur demesi gerekmektedir. Biz de bu sebeple Mısır'da yapılan katliama sessiz kalmamak için Ankara'da yapılacak olan mitinge, Hizmet-İş Sendikası Kayseri şubesi olarak 5 otobüs, 240 kişi ile katılmak üzere hareket ediyoruz. Aynı zamanda Memur-Sen, İHH ve Anadolu Gençlik Derneği Kayseri şubelerinin de katılımıyla 40 otobüslük bir konvoy olacak.''

Bu zulme duyarsız kalmayarak mitinge katılanlara çok teşekkür ettiğini ifade eden Hizmet-İş Sendikası Başkanı Halil Özdemir ''Mısır için direniş, İnsanlık için direniş'' diyerek sözlerini sonlandırdı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Halil Özdemir ve mitinge katılacak olanlar, otobüslere binmeden önce 'Rabia' işareti yaptılar.