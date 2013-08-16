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Mısır'da şehit olanlar birer kahraman

Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Mısır’da Çarşamba sabahı yaşanan katliam ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Karayel, katliamı sert bir dille eleştirerek; “Müslümanları katleden darbeci Mısır yönetimi ve darbenin baş mimarı Sisi, akıttıkları kanlarda boğulacaklar” dedi.

Mısır'da şehit olanlar birer kahraman

Haber: Bünyamin Gültekin

Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel gazetemize yaptığı açıklamada Mısır’da yaşanan katliamı sert bir dille kınadı. Darbelerin savunulacak bir tarafı olmadığını belirten Karayel; “Darbeler toplumu 50 yıl geriye götürür. Zalim ve darbeci Sisi yönetimi akıttıkları kanda boğulacaklar. Mısırda yapılan işkence ve zulme direnerek şehit olanlar birer kahramandır. Darbeci yönetimin başındaki Sisi’nin sonu da tıpkı mübarek gibi olacak.” açıklamasında bulundu.

            Karayel, “Dileriz Mısır ve diğer Arap ülkeleri bu zalim yönetimlerden dersini almıştır” temennisinde bulunarak; “Hak ve özgürlüklerini savunurken şehit olanlar kurtuluşa ermişlerdir. Allah geride kalan Mısır Müslümanlarına güç versin.” şeklinde konuştu.

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