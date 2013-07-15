Mısır'daki Darbe ve Ortadoğudaki Gelişmeler Kayseri'de Konuşuldu

Safa spor kompleksinde yapılan, dostluk ortamında geçen iftar’ın konuğu olan Süleyman Arslantaş, gezi parkı olayları, Mısırdaki darbe ve Orta Doğudaki gelişmelerle ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Katılımcıların ilgi ile takip ettiği programda iftar’ın açılmasından sonra okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından MAZLUMDER Kayseri şubesinin hizmetlerini anlatan sinevizyon izlendi. Daha sonra kısa bir konuşma yapan MAZLUMDER şube başkanı ve Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri sözcüsü Ahmet Taş, MAZLUMDER’in dünü, bugünü ve faaliyetleri hakkında bilgiler vererek çok sayıda bay ve bayandan oluşan katılımcılara teşekkür etti.

İftar programına misafir olarak katılan araştırmacı yazar Süleyman Arslantaş, yaptığı konuşmada, gezi parkı olaylarının masum bir olay gibi başlamasının kamuoyunu yanılttığını, olayın çok ciddi ve planlanmış, organize edilmiş bir ihtilal kalkışması olduğunu, içeride ve dışarıda kurum ve devletler olarak birçok destekçisi olan bu olayların, başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmeye yönelik bir girişim olduğunu, İstanbul da başlayan ayaklanmanın tüm Türkiye’ye yayıldığını amacının da başbakanı ve hükümeti devirmek, Kuzey Afrika (Fas, Cezayir) ziyaretinde olan Erdoğan’ın Türkiye’ye gelmesini engelleyerek ülke yönetimine darbeyle el koymak olduğunu söyledi.

Türkiye de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı deviremeyen darbecilerin Mısır da başarıya ulaştıklarını söyleyen Süleyman Arslantaş, Mısır halkının yüzde 52 oyu ile (Millet iradesi) Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi’nin, Mısır halkının iradesinden korkan Hüsnü MÜBAREK döneminin bürokrasisi, Mısır ekonomisinin büyük bir bölümünü elinde bulunduran Mısır Ordusu, bu ülkede Müslüman kardeşlerin iktidarını istemeyen ABD, ve AB ile Arap baharı sonucu orta doğu da gelecek halk iktidarlarının bir gün kendilerini de rahatsız edeceğinden korkan Arabistan ve körfez ülkelerinin Mısırda ki darbecilere destek verdiğini söyleyen Arslantaş, dünyada Allah’a ve halka dayanmayan hiçbir iktidarın kalıcı olamayacağını da dile getirdi.