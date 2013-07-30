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Mısır'daki Darbeye Kayseri'den Büyük Öfke

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kitlesel basın açıklamasında, Mısır'da yapılan askeri darbe protesto edildi.

Mısır'daki Darbeye Kayseri'den Büyük Öfke
Meydan Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasında, İsrail bayrağı ile Mısır'da darbe yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sisi'nin posterleri yakıldı. Park önünde toplanan partililer, Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi lehine sloganlar attı. Darbe sonrasında Mısır’da bir felaketin yaşandığını söyleyen SP İl Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Öztürk, darbenin eli kanlı kişiler tarafından yapıldığını kaydetti.
Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye destek vermek için bir açıklama yapan partililer, ''Diren Mursi’, 'Mursi üzülme, Allah bizimle', 'Sisi şaşırma, sabrımızı taşırma', 'Defol Sisi, seninleyiz Mursi' şeklinde sloganlar attı.
Partililer, basın açıklamasının ardından Mısır’da hayatını kaybedenler için dua etti ve İsrail bayrağı yaktı.
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