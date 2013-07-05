Mısır'daki Darbeye Kayseri'den Tepki

Kayseri Meydan Parkı önünde düzenlenen basın açıklamasında, Mısır’da Muhammed Mursi’ye yapılan askeri darbeye tepki gösterildi. Kayseri’de faaliyet gösteren 79 sivil toplum kuruluşu, Muhammed Mursi’ye Mısır Generali El Sisi tarafından yapılan darbenin sona erdirilmesini istedi. Meydan Parkı önünde toplanan grup, burada attıkları sloganlarla Mısır’daki darbeye karşı geldi ve Mısır ordusu tarafından yapılan darbeyi halk iradesine yapılan saygısızlık olarak değerlendirdi.

Mısır’da yapılan darbeyi kınadıklarını söyleyen Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, “Mısır ordusu tarafından yapılan darbe, Mısır halkının iradesini hedef almış apaçık bir zorbalıktır. Demokrasiyi, hukuku, insan onurunu hiçe sayan faşist, anti-demokratik bu darbe, Mısır sivil yönetiminin Filistin halkına nefes aldırmasına yönelik tavrına tahammülsüzlüğün ve Filistinlilerin geleceğine de ipotek koyma çabalarının ürünüdür” diye konuştu.

Kalkan, “Suriye’de kendi halkının kanını dökmeyi meziyet sayan Esed’e demokrasi ve seçim çağrısı yapanların, Mısır’da demokratik bir süreçte halkın desteğini alarak göreve gelen Cumhurbaşkanı Mursi’ye karşı yapılan darbeye ve anayasanın askıya alınması yönündeki açıklamalara sessiz kalması, bölgede demokrasinin hakim olması temennilerine ilişkin beyanların samimiyetini sorgulamaları gerektiriyor. Memur-Sen olarak, uluslararası platformları ve demokratik ülkeleri darbecilere karşı tutum almaya, Mısır halkının kendi özgür iradesiyle göreve getirdiği sivil yönetime destek vermeye çağırıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Demokrasilerde seçimle gelen, seçimle gider” diyen Kalkan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Demokrasiye dair bu en yalın gerçek ışığında, Mısır’da ordu, anayasanın askıya alınmasına ilişkin beyanını geri çekmeli, sivil yönetim ve Mısır halkı üzerinde vesayet oluşturma çabalarından vazgeçmeli, Mısır halkının özgür iradesine saygı duymalı, bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin görevinin ülkeyi dış tehditlere karşı korumak olduğu idrakiyle kışlasına çekilmelidir” şeklinde konuştu.

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri adına bir konuşma yapan Ferhat Çakır da, “Tüm demokratik sistemlerde herkesin protesto, gösteri ve toplantı yapma hakkı vardır. Bu hak milletin seçtiği liderleri yasa dışı yollarla devirmenin aracı olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde halka dayanmayan, halk dışında kalan, süngü zoruyla iktidarı ele geçiren ‘askeri bir yönetim’ ayakta kalamaz. Bu darbe İsrail’in zindancısı sıfatıyla Refah sınır kapısını Filistin direnişinin yüzüne kapatan Hüsnü Mübarek’e karşı, kapıyı Filistin direnişinin kullanımına açan Mursi’ye gerçekleştirilmiştir” açıklamasında bulundu.