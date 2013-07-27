Mısırdaki Katliama Kayseri Sessiz Kalmadı

Gönüllü Kültür Kuruluşları üyeleri bugün Cumhuriyet meydanında toplanarak, dün gece Mısır Adeviye meydanında yapılan katliamı protesto etti. Adeviye meydanında Ordunun üzerlerine ateş açması sonucu 130 kişi şehit olmuş 5 bini aşkın kişide yaralanmıştı. Gönüllü kuruluşlar yapılan bu saldırıyı ve darbecileri kınadılar.

Muhammed Mursi'nin serbest bırakılması için yapılan gösterilerde daha öncede ordunun üzerlerine ateş açması sonucu 100 'den fazla Mısırlının hayatını kaybettiğini hatırlatan, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları sözcüsü, Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş yaptığı basın açıklamasında, kendi halkını katlederek yüzlerce insanını ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına sebep olan katliamı yapan Mısır Genelkurmay Başkanı Sisi ve darbe arkadaşlarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Ahmet Taş, “Adeviye meydanında toplanan seçilmiş ve meşru cumhurbaşkanı Mursi'nin serbest bırakılarak, göreve iade edilmesini isteyen Mısır halkının üzerine gece sabah karşı baltacılar ve darbeci Mısır askerinin Sisi'nin emriyle ateş açması sonucu 130'dan fazla masum insan Şehit edildi, 5 binden fazlası da yaralandı. Kayseri gönüllü Kültür Kuruluşları olarak Mısır halkının seçtiği meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi ve yakın çalışma arkadaşlarını, yaptığı gayrimeşru darbe ile görevden uzaklaştırıp tutsak eden ve kendi masum halkını katleden, Sisi ve darbeci arkadaşlarını şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından Gurup, Mısır, Suriye, Filistin ve tüm İslam coğrafyalarında zulme uğrayan Müslümanlar için dua ettikten sonra olaysız şekilde dağıldı.

Haber-Fotoğraf: Mesut Davarcı