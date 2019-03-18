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MMO Başkanı Aksoy'dan Çanakkale Zaferi Mesajı

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MMO Başkanı Aksoy'dan Çanakkale Zaferi Mesajı

MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, "Türk milleti, vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için esşiz fedakarlıklar göstermiş, cesaret dolu mücadelesiyle şanlı zaferler kazanmıştır. Tarih boyunca vatanı ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan yüce milletimiz, gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmıştır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

18 Mart 1915’te kazanılan bu zafer, Türk Milletinin ve Türk Askerinin direniş gücünü arttırmıştır. Türk askeri elindeki kısıtlı olanaklara rağmen, dünyanın büyük güçlerini Çanakkale’de bozguna uğratmıştır. Çanakkale zaferi, bir milletin inancının ve cesaretinin büyük destanıdır. Dün olduğu gibi bugünde sahip olduğumuz bu değerleri koruma ve geliştirme adına karşımıza çıkan her zorluğu ve engeli aşma azminde olduğumuz muhakkaktır. Çanakkale’de ortaya konulan mücadele ve kazanılan zafer eşsiz bir destandır.

Dünya’da ki bu eşsiz zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yâd ediyor, Çanakkale Zaferimizin 104. yılını kutluyorum."
 
 

İHA

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