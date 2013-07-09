MMO ve KOBGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ile KOSGEB ortaklığında başlatılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programı tamamlandı. Eğitim programını tamamlayan 120 üyeye Düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
Yaklaşık 4 ay önce Makine Mühendisleri Odası ( MMO) ve KOBGEB arasında ‘Girişimcilik Destek Programı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' protokolü imzalanmıştı. Protokol dâhilin de MMO Kayseri Şubesi Eğitim Salonunda, Prof. Dr. Ali Kaya tarafından verilen eğitimler tamamlandı. MMO konferans salonunda düzenlenen törende eğitime katılan üyelere sertifikaları verildi.
Sertifika töreninde konuşan MMO Kayseri Şube başkanı Mustafa Özkan eğitime başlarken kendilerine tanınan 120 kontenjanı doldurma ve eğitimleri ivedi bir şekilde tamamlayarak biran önce iş sahasına inme kaygısı içersinde olduklarını ve bunda da başarılı olduklarını dile getirdi. Kurslara katılan üyelerden, kendi işlerini kuranların olduğunu söyleyen Özkan ‘ Kendi işyerlerimizi kurarak Türkiye ve Kayseri’yi memnun etmek fayda sağlama kaygısı içerindeyiz’ dedi.
Aynı törende konuşan KOSGEB Hizmet Merkezi Erdal Çınar ‘4 ayın sonunda 120 Makine Mühendisi kendi işyerlerini kurmak için sertifikalarını aldılar. Bundan sonra top bizde, bu üyelerin kendi iş yerlerini kurabilmeleri için birlikte yol alacağız’ şeklinde konuştu.
Haber: (stajyer) Mesut Davarcı