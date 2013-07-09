MMO ve KOBGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Sertifika töreninde konuşan MMO Kayseri Şube başkanı Mustafa Özkan eğitime başlarken kendilerine tanınan 120 kontenjanı doldurma ve eğitimleri ivedi bir şekilde tamamlayarak biran önce iş sahasına inme kaygısı içersinde olduklarını ve bunda da başarılı olduklarını dile getirdi. Kurslara katılan üyelerden, kendi işlerini kuranların olduğunu söyleyen Özkan ‘ Kendi işyerlerimizi kurarak Türkiye ve Kayseri’yi memnun etmek fayda sağlama kaygısı içerindeyiz’ dedi.