MMO’da Ersin Fener yeniden başkan

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Elit Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Mazhar Gündoğ’un yaptığı genel kurulda tek liste yer aldı.
Mevcut başkan Ersin Fener, 491 kişinin oy kullandığı genel kurulda 478 oy alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi. 13 oy ise geçersiz sayıldı.
Haber: Ramazan Karakuş
Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Elit Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Mazhar Gündoğ’un yaptığı genel kurulda tek liste yer aldı.