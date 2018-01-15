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MMO’da Ersin Fener yeniden başkan

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi’nde başkan değişmedi. Geçtiğimiz hafta sonu tek liste ile seçime girilen odada mevcut başkan Ersin Fener yeniden seçilerek üst üste 3. kez ipi göğüsledi.

MMO’da Ersin Fener yeniden başkan

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Elit Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Mazhar Gündoğ’un yaptığı genel kurulda tek liste yer aldı.
Mevcut başkan Ersin Fener, 491 kişinin oy kullandığı genel kurulda 478 oy alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi.  13 oy ise geçersiz sayıldı.  
Haber: Ramazan Karakuş
 

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