Moğolistan Kayseri'de Fahri Konsolosluk Açtı

Moğolistan'ın Kayseri Fahri Konsolosluğu'nun açılışı nedeniyle düzenlenen Moğolistan Tanıtım Günü'ne katılan Büyükelçi Badamdorj, Türkiye ile Moğolistan arasındaki ilişkilerin çok eksi tarihlere dayandığını, Türkler'in ana yurdu üzerinde kurulu bulunan Moğolistan'ın Türkler için özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Moğol halkı da Türkler'i yabancı değil, kendinden biri gibi gördüğünü bildirdi. Türkiye ile Moğolistan arasındaki tarihi bağları her alanda güçlendirmek istediklerini kaydeden Badamdorj, ''Ticaret, ekonomi ve kültürel alanlardaki işbirliğini geliştirmek için çeşitli girişimler ve çalışmalar yapılmakdarı. Birkaç gün sonra Ankara'da iki ülke heyetleri arasında Karma Ekonomik Kurul Toplantısı gerçekleşecek. Bugün burada Moğolistan'ın Kayseri Fahri Konsolosluğu'nu açıyoruz. Moğolistan'ın Kayseri Fahri Konsolosu olan sayın Hasan Haskaraman, Moğolistan'a çok önemli ve büyük yatırımlar yaptı. Her iki ülkenin ilgili bakanlıkları da sayın Haskaraman'ın Fahri Konsolos olmasını uygun buldu'' diye konuştu.

Moğolistan'da hemen hemen her alanda yatırım imkanı bulunduğunu kaydeden Badamdorj, ''Türk iş adamlarını özellikle konut yapımı, dericilik ve turizm sektöründe yatırım yapmak için Moğolistan'a davet ediyoruz. Ticaret ve ekonomi alanlarında süre gelen ve artarak devam edeceğine inandığımız ilişkilerin, kültürel anlamda da gelişmesini istiyoruz. Bu nedenle, Türkler'i Moğolistan'ı görmek, yakından tanımak için ülkeme davet ediyorum. Moğolistan'ın başkenti Ulambatur'da TİKA aracılığıyla yapılan caddeyi ise özellikle görmelerini tavsiye ediyorum. Bu caddede Ankara havasını soluyabilirler'' dedi.

Moğolistan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Hasan Haskaraman da, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek istediklerini, bu nedenle Kayserili iş adamlarına, Moğolistan'ı yakından tanımaları ve bu ülkedeki yatırım imkanları konusunda yardımcı olacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından, Büyükelçi Badamdorj, Moğolistan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Hasan Haskaraman'a, ''Fahri Konsolosluk Beratı''nı verdi.

Davetlilere Moğolistan'ı tanıtan bir tanıtım filmi izletildiği tanıtım gününde Moğol öğrenciler, Moğol halk danslarından örnekler sundular.

Moğolistan Tanıtım Günü'ne, Kayseri Vali Vekili Davut Haner, AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve davetliler katıldı. Bu arada, Moğolistan Büyükelçisi Badamdorj, Kayseri Vali Vekili Davut Haner'e, mavi kuşak içinde, içi şeker dolu Moğolistan'a özgü bakır tas hediye etti. Büyükelçi, aslında misafirlere bakır tas içinde süt ikram ettiklerini, ancak burada süt olmadığı için tasın içine şeker koyduklarını söyledi.