MSB: "Son 15 gün içerisinde 38 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısı ile son gelişmeleri paylaştı. Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısına korona virüs tedbirleri çerçevesinde basın mensupları katılmazken, basın toplantısının görüntüleri bakanlık tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Nadide Şebnem Aktop yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik Milli Savunma Bakanlığının devletin diğer kurumları ile koordineli olarak ciddi ve güçlü tedbirler aldığını, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığında oluşturulan Korona ile Mücadele Merkezi (KOMMER) tarafından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak sistematik bir şekilde hareket tarzlarının üretildiği, risk ve durum değerlendirilmesi yapıldığını aktardı. Covid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığının milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, mevcut kapasiteleri geliştirilmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırıldığını söyleyen Aktop, şunları kaydetti:



"Dikimevi Müdürlüklerince maske üretiminin haftada toplam 3 milyona, tulum üretiminin 10 bine, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce alkol bazlı dezenfektan üretiminin haftada 10 bin litreye, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunca maske üretiminin haftada 7 milyona, tulumun 100 bine, dezenfektan üretiminin 30 bin litreye çıkartılması planlanmaktadır. Covid-19 hastalarına müdahale kapsamında bazı ilaçların tedarik ve üretimi için yurt dışı hammadde ve ilaç tedarik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Numune hammadde ile AR-GE çalışmaları başlatılmış, ilaç geliştirme projemiz TÜBİTAK'a iletilmiştir. Ayrıca tasarım ve üretimi tamamen yerli ve milli olan sahra mekanik solunum cihazının prototip üretiminin tamamlandığını da bu vesileyle bir kez daha belirtmek isteriz."



Üretimin olabildiğince yükseltilerek sadece TSK'nın, diğer bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın ihtiyaçlarının değil, aynı zamanda imkânlar ölçüsünde dost ve müttefik ülkelerin de desteklenmesinin önem arz ettiğini belirten Aktop, "Covid-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak ile İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova ve İngiltere'ye gönderilmiştir" dedi.



Cumhurbaşkanı Kararı ile Kasım 2019 celp dönemiyle askere alınanların terhislerinin 1 ay süreyle uzatılmasına da değinen Yarbay Şebnem Aktop, şöyle konuştu:

"Celp ve terhislerle ilgili olarak yurdumuzun her köşesinde ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiğin bu görev değişimi yurt çapında çok geniş kapsamlı bir hareketliliğe sebebiyet verecekti. Bu durum bugüne kadar karantina, şehirlerin izolasyonu, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal hareketliliği asgariye indiren tedbirlerle yurt genelinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde sağlanan kazanımlara zarar verebileceği gibi TSK için hem de aileler ve toplum için büyük risk teşkil edebilirdi. Bu sebeple daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi Nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesine, 16 Nisan 2020 tarihli ve 2414 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 1 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin 1 ay uzatılmasına, 7179 saylı Asker Alma Kanunu'nun 5'inci maddesinin 2'inci fıkrası gereğince karar verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuzdadır. Bu mücadelede temel ilkemiz uygulamakta olduğumuz tedbirlerin yurt içi ve yurt dışı harekâtlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde hayata geçirilmesidir."

İdlib ile ilgili olarak Adana, Astana, Soçi ve Moskova mutabakat ve protokollerine uygun olarak ateşkesi sağlamak, ihlalleri engellemek ve insani yardımın ulaştırılmasını temin amacıyla TSK'nın sahadaki varlığını devam ettirdiğini vurgulayan Yarbay Aktop, "Rusya Federasyonu'yla 5 Mart'ta varılan mutabakat kapsamında güvenli koridorda sonuncusu 15 Nisan'da olmak üzere bugüne kadar toplam 4 Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir. Ateşkesin muhafazası maksadıyla mutabakatla üzerinde anlaşılan hususlar Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmektedir. Gözlem noktalarımız ve mevzilerimizde müteyakkız bulunulmaktadır. Gelişmeler bölgedeki birliklerimiz tarafından dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.



"Pınar bölgesinde son 15 günde sızma girişiminde bulunan 53 PKK/YPG'li terörist tespit edilerek etkisiz hale getirildi"

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son 15 günde sızma girişiminde bulunan 53 PKK/YPG'li teröristin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini belirten Aktop, şunları söyledi:

"22 Ekim 2019 tarihli Soçi mutabakatı kapsamında Rusya Federasyonu ile müşterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir. Sonuncusu 16 Nisan tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 42 devriye icra edilmiştir. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât alanlarında birliklerimiz tarafından emniyet ve istikrarın sağlanması maksadıyla her türlü tedbir alınmakta, mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) temizliğine, yol Kontrol Noktalarında denetimlere, altyapı ve günlük hayata destek faaliyetlerine devam edilmektedir. Son 15 gün içerisinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir."



Libya'da yürütülen danışmanlık faaliyetleri

Libya'da TSK tarafından ihtiyaca bağlı olarak belirlenen sayıda personel ile Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğünü söyleyen Yarbay Aktop, "Libya'daki ana gayemiz Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Bölgedeki gelişmeler yakinen takip edilmektedir" dedi.



"Son 15 gün içerisinde 38 terörist etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlara değinen Yarbay Şebnem Aktop, şöyle konuştu:

"Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda son 15 gün içerisinde 38 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonlar sırasında çok sayıda hafif silah ve mühimmatı, bol miktarda havan mühimmatı, 2 adet AT-5 güdümlü tanksavar silahı, 58 adet RPG-7 tanksavar silahı ve mühimmatı, 47 adet el bombası, bol miktarda C-3 patlayıcı madde ile amonyum nitrat, 161 adet fünye, 34 adet el yapımı patlayıcı madde, 3 adet mayın ele geçirilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 19 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde son 15 günde 35 binden fazla karton sigara ve 170 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."



"3 DEAŞ'lı yakalandı, 1 PKK'lı terörist teslim oldu"

Hudut kontrolleri kapsamında etkin tedbirlerin alınmaya devam edildiğini belirten Yarbay Aktop, "Hudutlarda alınan tedbirlerin artırılması sonucunda yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 3 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanmış, 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu da teslim olmuştur. Hudut kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir" diye konuştu.



"Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri devam ediyor"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini bildiren Yarbay Şebnem Aktop, "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruçreis araştırma gemilerimiz ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimize faaliyetleri süresince denizden ve havadan güvenlik desteği verilmektedir. Deniz Kuvvetlerimiz 'Harekâta Hazırlık Eğitimleri'ne aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Ege Denizi'nde bulunan fırkateyn ve hücumbotlarımız su üstü ve kara bombardımanı atışları, denizaltılarımız tarafından Akdeniz'de torpido atışları başarıyla icra edilmiştir. Ayrıca Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Akdeniz'de Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ile gece ve gündüz şartlarında müşterek eğitim faaliyetlerini başarıyla icra etmiştir" şeklinde konuştu.



Yarbay Şebnem Aktop, NATO Deniz Muhafızı Harekâtı Deniz Özel Kuvvet Komuta Kontrol Elementi görevinin Deniz Kuvvetleri Sualtı Taarruz Komutanlığı tarafından yürütüldüğünü, Deniz Muhafızı Harekâtı'na en fazla gemi katkısını yine Türkiye'nin verdiğinin altını çizdi. 15 Nisan'da NATO Savunma Bakanları tarafından Covid-19 gündemiyle salgınla mücadele kapsamında müttefikler arası muhtemel iş birliği alanları ile krizin orta ve uzun vadede güvenliğe etkilerinin istişare edildiğini belirten Yarbay Aktop, "Aldığımız tedbirler, imkân kabiliyetlerimiz ve salgınla mücadele kapsamında geliştirdiğimiz yeteneklerimiz ittifak ortamında vurgulanmıştır" dedi.



"Toplam 19 bin 397 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir"

FETÖ ile mücadelede ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışmaların sürdürüldüğünü bildiren Yarbay Aktop, "Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 397 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 5 bin 34 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı.