Mübarek Üç Aylar Başlıyor

Akşit yaptığı açıklamasında, “Üç aylar, Recep, Şaban, Ramazan ayı içerisinde olan feyizli ve bereketli bir maneviyat mevsimidir. Bu aylar dini duygularımızın yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin doruk noktaya ulaştığı, bir zamandır. Ayrıca; hatalarımızdan ve günahlarımızdan temizlenmek, hayırlı ve yararlı işleri daha da fazlalaştırmak için bir fırsat dilimidir” diye konuştu.

“Kandiller geçidi olarak adlandırılan, içinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi geceleri bulunduran üç aylar; kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, bir insan olarak ilahi kudret karşısında acziyetimizin bilincinde olarak, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir” ifadesinde bulunan Akşit, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“16 Mayıs 2013 Perşembe gününü 17 Mayıs 2013 Cuma gününe bağlayan gece ( Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili’dir.)

Regaib, elde edilmesi arzu edilen değerler demektir. Bu mübarek gece, Yüce Allah kullarına bol bol rahmet ve mağfirette bulunduğu için bu adı almıştır.

Milletimizin “ kandil” olarak adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır.

Tarihimizde Osmanlı padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil denilmiştir.

Regaib'in diğer kandillerden farklı oluşu, hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi olmasındandır.

Regaip kandili hakkında Peygamberimizden bazı tavsiyeler söz konusudur.

Şöyle ki : ‘Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Recep ayı girdiği zaman “ Allah'ım, Recep ve Şabanı bize mübarek eyle, ve bizi Ramazana kavuştur ve onu da bize mübarek eyle’ diye dua etmiştir.

Sevgili Peygamberimizin bu aylara girildiğinde yaptığı gibi bizlerde Rabbimize dua etmeli ve bu manevi iklimden mahrum kalmamalıyız.

Üç ayların ve Regaib Kandilinin devletimize, milletimize, şehrimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.”