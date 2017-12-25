MÜCADELECİLERİ BULUŞTURAN NİKAH

Hareketin kurucu isimlerinden “ağabeyleri” konumundaki Yavuz Arslan Argun’un kızı Zehra’nın nikahında biraraya gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ve Yozgat eski Milletvekili Mehmet Çiçek şahitlik de yaptılar. Zehra’nın arkadaşı Esra Çelik ise 4. şahit oldu.







İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen nikah merasimine Türkiye’nin her bölgesinden toplam 600 davetli katıldı.







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Zehra’nın nikah töreni sırasında baba Yavuz Arslan Argun duygu dolu anlar yaşadı. Misafirler arasında eski milletvekilleri, belediye başkanları, hukukçular, medya ve iş çevrelerinin önde gelen isimlerinin olduğu nikahta TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit başta olmak üzere düğüne mazeretleri nedeniyle katılamayanların telgraflarını okumak, Arslan Argun Ailesi’nin yakın dostlarından Nihat Şen’e düştü.







Nikah töreni sonrasında gelin ve damadı tebrik etmek yerine bütün ilgi Yavuz Arslan Argun’a yöneldi.







Tebrikleri kabul eden Argun; “Bugün benim için son derece anlamlı bir gün. Böyle bir günde siz değerli dostlarımı burada görmek benim için ayrı bir mutluluk ve huzur kaynağı oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.







Melih Gökçek de nikahla ilgili kareleri ve duygularını twit atarak paylaştı. Gökçek paylaşımında şunları belirtti;







“Değerli ağabeyim Yavuz Arslan Argun’un kızı Zehra’nın nikahında Sn. Ahmet Davutoğlu ve Sn. Mehmet Çiçek’le birlikte nikah şahitliği yaptık. Rabbim gençlere iki cihan saadeti versin.”



(Kayseri Gündem-Kadıköy Life)