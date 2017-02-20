MÜFETTİŞLERİN RAPORU SÜMENALTI MI EDİLİYOR?

İddiaya göre Gülbahar, kendisi hakkındaki olumsuz raporlardan sonra Ankara’da bazı girişimlerde bulunuyor ve kendisini aklamak için siyasi destek arıyor. Bir milletvekili, bir sendika yöneticisi ve bir daire başkanı ile görüşen Gülbahar, kurumda yeniden müdür yardımcılığı görevine getirildi. Kurumun yıpratılmasında büyük rol oynayan Gülbahar’ın yeniden etkin bir göreve gelmesi nedeniyle kurum içerisindeki huzursuzlukların yeniden başlayacağı konuşuluyor.Dedikodu ve haksız suçlamalarla görevden alındıkları müfettiş raporları ile de tescillenmiş olan eski çalışanların bir kısmının göreve henüz iade edilmemesi ise düşündürücü. Bu durum kendi yakınlarını ya da partilileri işe aldırmak için haksız yere işten çıkartılmalara göz yumulduğu kanaatinin hakim kılınmasına sebep oluyor.Konuyu kamuoyuna aktararak yöneticilere ve ilgili kişilere şu soruları yöneltmek istiyoruz;Taşeron işçiler ve haksız yere görevinden edilen memurların vebalini kim verecek?Haksız yere alınanlar geri döndüğüne göre bunların mağduriyetleri kuru bir pardonla geçiştirilecek mi yoksa hesap sorulacak mı?Makamları ile devleti oyuncak haline getirenler neden hala bu kurumda tutuluyor?Gücünüz mü yetmiyor?Müfettişlerin raporları işleme ne zaman konacak?Siyasiler bu işin neresinde?