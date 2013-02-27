Müftü Çetinkaya Emekli Oldu

Haber: İhsan Görücü

Diyanet İşleri başkanlığında İmam, müezzin, vaiz, müftü ve yurt dışında dini ataşe olarak görev yapan İl Müftü yardımcısı Lütfi Çetinkaya Tuana da düzenlenen programıyla müftülere ve beraber görev yaptığı müftülük personeline veda etti. Duygulu ve hüzünlü konuşmaların yapıldığı veda toplantısında Hacılar Müftüsü Emin Haspolat ın esprileri damgasını vurdu. İmam Hatip yıllarından itibaren kader arkadaşı olan müftüler emekli olan Lütfi Çetinkaya'yla ilgili acı tatlı anılarını anlatarak hatıralarını yad ettiler. Kur'an ı Kerim okunarak başlayan törende ilk konuşmayı İl Müftü yardımcısı Aytekin Yılmaz yaptı. Yılmaz "Çoksevdiğimiz bir abimizden ayrılmaktan dolayı mahzunuz"dedi.Çocukluk ve okul arkadaşı Emin Haspolat da "Lütfi talebeyken ders zili çalınca ilk dışarı fırlayan ve teneffüs bitince sınıfa en son giren hareketli bir çocuktu" dedi. Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Atik ise "İnsan vazife esnasında çoğunlukla doğru işler yapar ama zaman zaman da hata yapabiliriz beşer olmamız hasebiyle bu bağlamda kusur kusur arayandadır her zaman Lütfi Çetinkaya çalışkan arkadaşımız olarak hizmetlerine ve başarılı meslek hayatındaki çalışmalarının cenab ı hak tarafından mükafatlandırılacağına inancım tamdır. Kendisine bundan sonra hayırlı uzun ömür ve mutluluk dilerim”dedi. Emekli Kadıköy müftüsü Avni Şahin ise "Bu emekliliğin bir de tam emeklisi var"diyerek espri yaptı.Lüti hoca ile vazife yapmak zevkti, kendisi munis geçimli karaktere sahipti Çok sevdiğimiz ve saydığımız arkadaşımızdı kardeşimizdi dedi.Emekli diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Altunkaya konuşmasında "Bu toplantı teşkilatımızın katettiği aşamayı göstermesi bakımından beni duygulandırdı. Ben başkan yardımcılığından emekli olduğumda böyle bir tören yapılmamıştı. Tören bana yapılmış kadar mutlu oldum müftülüğümüzün kadirşinaslığını tebrik ederim"diyerek sözlerine devam etti ve müftülüğün emekli din görevlilerine bir daire tahsis etmesinin yararlı olacağını diğer hocalar gibi tekrar vurguladı. En son konuşmayı yapan emekli olan Lütfi Çetinkaya yaptı. Çetinkaya ilk kez imam olarak tayin edildiği Develinin köyünde İmam Hatip mezunu hoca istemediklerini, halkın nasıl kışkırtıldığını ve vazife yapmasının engellenmeye çalışılması ile onları karşı verdiği sabır mücadelesini ve yasal hak arama serüveni ve meslekte edindiği tecrübeleri ile hatıralarını anlatırken çok duygulandı. Tören Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Kabdan hocanın duasıyla sona erdi.

REŞAT ÖZALP EĞİTİM MERKEZİ PERSONEL MÜDÜRÜ OLDU

Kayseri İl Müftülüğü murakıplığı yapmakta olan Reşat Özalp Eğitim Merkezinde açık bulunan Personel Şube müdürlüğüne atandı. Lütfi Çetinkaya ile törene katılan Reşat Özalp da bir konuşma yaparak hizmetin ve hayatın fani olduğuna dostluk ve kardeşliğin baki olduğunu söyledi. Katılımcılar ve konuşmacılar Reşat hocaya başarı dilediler.