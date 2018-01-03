Müftü Güven gençlere hitap etti

Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, “Cami-Gençlik Buluşmaları” kapsamında, Melikgazi İlçesi Gesi Bölgesi Cami-Gençlik Kolları’nın gençleri ve din görevlileri ile Sinankent Besime Özderici Camii’nde buluştu.

Yapılan kahvaltı sonrasında İl Müftüsü Güven’in gençlere hitap ettiği programa, cami görevlileri Hacı Bozdağ, Mustafa Özdemir, Melikgazi İlçe Müftülüğü Murakıbı Hamit Keskin, Bölge Gençlik ve İlmi Müzakere Koordinatörü ve Köşkdağı Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Yasin Çalışkan, bölge din gönüllüleri ve öğrenciler ile aileleri katıldı.







Kahvaltının ardından cami görevlilerinden Hacı Bozdağ, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu ve Mustafa Özdemir de dua etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duadan sonra sözü alan Güven, bu programı tertipleyen görevlilere ve teşrif eden gençlere teşekkür ettikten ve bu buluşmaların, hem kendileri için, hem din görevlileri için ve hem de gençler için taşıdığı büyük öneme değindikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:







“Gençler! Sizler, geleceğimizin teminatısınız. Camiler, büyüklerin olduğu kadar sizlerin de mekânıdır. Buralarda hem güzel arkadaşlar edineceksiniz hem de dinî ve ahlakî bilgilere sahip olacaksınız. Camilerde hayatla iç içe olup kendinizi hayata hazırlayacaksınız. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), bir hadis-i şerifinde, hiçbir gölgenin bulunmadığı bir gün olan kıyamet gününde, arşın gölgesinde gölgelenecek olan yedi kısım insandan bahseder. Bunların arasında; camilere gelip giden, kalbi ve gönlü camilere bağlı, namazını güzelce kılan ve aynı zamanda camilerde ahlak eğitimi, Kur’an-ı Kerim eğitimi alan ve buralarda büyüyen gençleri sayar Peygamberimiz.









Sizler, inşallah bu vasıftaki gençlerden olacaksınız. Camilere devam ettiğiniz zaman dışarıdaki bin bir türlü kötülükten uzak olursunuz. Yine sizi kendilerine bağımlı hale getiren bilgisayar, cep telefonu vb. oyunlarından uzak kalırsınız. Onlar, çoğu zaman sizlere zarar veriyor. Başkalarıyla irtibat kurmanıza engel olup a-sosyal hale gelmenize neden olabiliyor.”







Kitap, en iyi arkadaştır!”

Kayseri’nin Ağırnas Kasabası’nda doğduğu bilinen Mimar Sinan’ın, mimari eserlerinden olan camilerinde uyguladığı büyük kubbeleri ve büyük kubbelerin etrafındaki küçük kubbeleri, çocukluğunda devamlı seyre daldığı Erciyes Dağı’ndan esinlenerek yaptığının söylendiğini ifade eden Güven, sohbetine şu sözleriyle devam etti:

“Hepiniz Mimar Sinan olacaksınız, diye bir kaide yok tabi ki. Ama hepinizin kendine has bir yeteneği var. O yeteneklerinizi keşfedip onun üzerine çalışmalısınız, onu geliştirmelisiniz. Kiminiz resimde, kiminiz matematikte, kiminiz de Türkçede yeteneklisinizdir. Aslolan yeteneğinizi keşfedip ona göre mesleğinizi seçmenizdir.

Sizlerden bazı isteklerim olacak. Bugünden sonra yine böylesi vesilelerle camilere geldiğinizde yanınızda en az bir arkadaşınızı daha getirmelisiniz. Bununla birlikte evlerinize döndüğünüzde camilerde yaşadığınız güzel şeyleri anne babalarınıza anlatmalısınız.







Sizlerden en büyük isteğim de kitap okumanız olacaktır. Çünkü kitap, en iyi arkadaştır, en iyi yoldaştır; size her zaman ufuk açar, düşünmenizi sağlar, yardımcı olur, sizi asla yarı yolda bırakmaz. Kitaplardan sakın ama sakın ayrı kalmayın.”







Konuşmasının sonunda gençlerin sorduğu sorulara cevaplar vererek sözlerini tamamlayan Güven’e, cami görevlileri tarafından plaket takdim edildi.

Cami programı sonrasında din görevlileriyle bir müddet sohbet eden İl Müftüsü Güven, onlara “Cami-Gençlik Buluşmaları”nın öneminden bahsederek bu konu üzerine yapacakları çalışmalara ağırlık vermelerini özellikle istedi.

Kurum Haberi



