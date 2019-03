Muhtar Adayı Kendirli, "Çocuklara vicdan aşılayacağız"

25 yıldır Kayseri'de yaşadığını ve bir Anadolu kadını olduğunu söyleyen 45 yaşındaki Sevgi Kendirli, halkla ilişkilerde diyaloğunun çok iyi olduğunu belirterek, el sanatları öğretmeni olduğunu söyledi. 18 yıl işletmecilik yaptığını ve Kocasinan Belediyesi'nde el sanatları öğretmeni olduğunu anlatan Sevgi Kendirli, "Kısacası, toplumla iç içe meslek dallarında çalıştığım için, toplumun sorunlarını yakinen bilmekteyim. Bu yüzden insanların yerine kendimizi koyarak, toplumun sorunlarına nasıl çözümler üretebiliriz aşamasında projeler kafamda canlanıyordu. Bu bir an da olmuş bir karar değil. Yılardır toplumsal hizmette bulunmak istiyordum buna aracı olan bir dernek de olabilirdi fakat muhtarlık ehliyetiyle, çok güzel hayırlı işlere imza atabileceğime inandım ve muhtar olmaya karar verdim" dedi.



"Mahallemizin büyük sorunları olduğunu biliyorum. Mahallem benim büyük bir ailem" diyen Kendirli, "Bu sorunları, kapı kapı gezerken hep yazdık dinledik ve insanların isteklerini yakinen bilmekteyiz. Bu isteklere çözüm üretilmesi için biz aracı olacağız. Bu istekleri yapacak olan belediyeler ve kamu kuruluşlarıdır. Sıralayacağım istekler bizim projemiz diyemeyiz, Sayın Belediye Başkanımızın istekleri ve her mahalleye yavaş yavaş sunuyorlar ve bizim mahallemize de bir an önce gelmesi için biz bir köprü oluşturacağız." diye konuştu ve seçildiği takdirde yapmak istediklerini şu şekilde sıraladı:

"Bilet dolum merkezi, banka ATMleri ve şehir hastanelerine otobüs isteniyor ki Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nden şehir hastanesine giden büyük bir yol açıldı ve otobüs saatlerinde sıklık isteniyor. Bunların yanında Halk Ekmek büfesi, parklara güvenlik sistemi, gençlerin ve çocukların eğlenebileceği park alanı isteniyor. Pazar yeri, trafik ışıkları ve çevre düzenlemesi, herkesin faydalanabileceği bir semt konağı ve Seyrani Mahallesi’yle Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi arasında havaalanı yolunda bir üst geçit isteniyor çünkü iki mahalle arasında okullara geçiş yapılıyor bu da çocuklar için çok tehlikeli. İstekler bitmez çünkü mahallemiz daha yeni yerleşim yeri ve çok eksikleri var. Bunlar inşallah belediyelerimizin yapacağı işler ve bizler de takipçisi olup, bu konuların üzerinde duracağız. Gerçekten bizim dediğimiz, gönül koyduğumuz projelerimiz var ve bunlar sosyal projeler. Bunlar mahallemizdeki gönüllü vatandaşlarımızla el ele yapacağımız projelerdir. Bu projelerden bahsettikçe, mahallemizdeki hanımlar ve beyler yanımızda olmak istiyorlar yani büyük bir ekip var arkamızda. Yılardır hayalini kurduğum sosyal projelerim bunlar. Muhtarlık olursa, muhtarlık ehliyetiyle yapacağız olmazsa da, bir dernek gibi bunları yapmak için çabalayacağız. Öncelikle atık pil ve yağ projesi. Buna proje diyemem herkesin yapabileceği ve okulların da yaptığı bir şey ama inşallah muhtarlığımızda olacak. İkincisi kimsesiz yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı tespit edeceğiz ve bu projeyi okullarla beraber yürüteceğiz. Haftada 1 gün ya da 10 günde 1 gün bu vatandaşlarımızı ziyarete gideceğiz. 4 er kişilik grup oluşturacağız ve gençlerin başında bir tane yetişkin olacak. Alış verişimizi yapıp bu yaşlı vatandaşlarımızın kapısını çalacağız ve elini öpeceğiz. 2 kişi mutfağına girecek, 2 kişi evini süpürecek ve evin yemeğini yapıp duasını alıp çıkacağız. Bu projedeki amacımız, çocuklarımıza vicdan aşılamak , yaşlı sevgisi kazandırmak ve yaşlı duası almaktır. Üçüncü projemiz, muhtarlığımızda haftada 1 gün sanat günleri düzenleyeceğiz. Mahallemizdeki hanımlarla toplantı, çayımızı kahvemizi içerek sorunlarımızı tartışırken sıcak bir ortam oluşturacağız. Bu da mahalle kaynaşmasını sağlamak amaçlı olacak. Dördüncü ise, hanımların el emeğini kalkındırma projesi. Hanımların el emeğini satabileceği sergiler, ortamlar oluşturacağız bu da benim branşıma girmektedir. Bir diğeri de, mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerini belirleyip halkımızla aralarında gönül köprüsü oluşturacağız. Sadaka, fitre, zekat ve kurban vermek isteyen, muhtarlığa gelip ihtiyaç sahiplerini soracak ve muhtarla birlikte ihtiyaç sahiplerinin evine gidecek. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bir diğer projemiz de ramazan da mahallelerimizde ramazan sofraları kurmak. Apartman hayatında insanlar birbirlerine asansörde bile selam vermiyorlar. Bu vesileyle mahallelinin kaynaşmasını sağlamak. Bir diğer projede, anne, baba ve gençlere destek olacak sosyal seminerler düzenleyeceğiz. Çocuklarımıza milli ve dini günlerde muhtarlık önünde eğlenceli programlar düzenlemek istiyoruz kendi mili ve dini değerlerimizi aşılamak amacıyla. Talep eden herkese gezi turları düzenleyeceğiz. Askerlerimizi muhtarlık önünden , bayrağını teslim ederek dualarla yolcu edeceğiz. Başka bir proje de, ayda 1 lira parayla insanların hayatını değiştirecek kumbara projesi. Kumbarayı merasimle bütün mahallelinin önünde açacağız. İhtiyaçları önceden belirleyip, önemine göre sıralamış olacağız ve sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız. Veyahut mahallemizde yapılacak bir şey olacaktır belediyenin yapmadığı herhangi bir şey, mahallemizin faydalanacağı bir iş olacaktır bu kumbara projesiyle ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Mahallemiz kalabalık, kumbaramızda para birikir diye düşünüyorum. Kısacası biz bu projelerle, eski mahalle kültürünü yaygınlaştırmak, toplumu kaynaştırmak istiyoruz. Bir toplumda ne kadar çok yardımlaşma, dayanışma varsa o kadar çok huzur, barış ve kardeşlik hakim olur. İnşallah ben değil biz olacağız. Hep beraber el ele verip mahallemizi güzelleştireceğiz, yaptıklarımızla örnek bir mahalle olarak muhtarlığın imajını değiştireceğiz.



Başka bir proje de, mahallemizde komşuluğun pekişmesi için olacak. Muhtarlığımızın dış cephesine bir ışıklı pano yaptırıp, burada düğün, dernek, cenaze gibi önemli olayları yayınlamak istiyoruz."