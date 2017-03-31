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Muhtardan hırsızlara sosyal medya çağrısı

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde caminin musluklarının çalınmasının ardından mahalle muhtarı sosyal medyadan hırsızlara çağrıda bulundu. 

Muhtardan hırsızlara sosyal medya çağrısı
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İlçeye bağlı Alparslan Mahallesi’nde bulunan bir cami ve parklardaki musluklarının çalınmasının ardından mahalle muhtarı Fatih Çalışkan, sosyal medyadan hırsızlara seslendi.





Muslukların kamu malı olduğunu ve devlete ihanet yapıldığını söyleyen muhtar mesajında, “Bu kadarda olmaz dedirtirdi. Alparslan Mahalle'sindeki parklar ve cami musluklarına hırsızlar dadandı. Kamu malıdır devlete ihanettir. Muslukları geri getirin...” ifadelerini kullandı.
İHA
 

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MuhtarlarSosyal MedyaKAYSERİ GÜNDEM GAZETESİ
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