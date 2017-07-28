MÜLAKATLAR ŞEFFAF YÜRÜTÜLDÜ

Anadolu Eğitim Sendikası Kayseri Şubesi Basın Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü ve ekibini mülakatlarda gösterdikleri şeffaflıktan ötürü tebrik ediyoruz.” denildi.

Sendikanın gerçekleştirilen yönetici görevlendirme sürecine ilişkin yaptığı değerlendirme şu şekilde;

“Milli Eğitim Bakanlığı 22 Nisan 2017 Cumartesi günü 30046 sayılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ardından Bakanlık geçtiğimiz günlerde Yönetici Görevlendirme Kılavuzunu da yayınladı.

Yayınlanan (http://kayseri.meb.gov.tr/download/yon_takvim-2017.pdf) takvime göre İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde hummalı bir çalışma başladı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünde de bu takvim doğrultusunda iş ve işlemler ilgili şube müdürlüğünce gayet şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü gözlemledik. Süreç başından sonuna kadar her zaman olduğu gibi sendikamız tarafından titizlikle takip edildi.

Öncelikle yönetici görevlendirme duyurusu yapıldı ve akabinde EK-1 değerlendirme puanları İl Müdürlüğünün sitesinde herkese açık olarak ilan edildi. http://kayseri.meb.gov.tr/download/yon_mul-2017.pdf (Bunu yapan il sayısı sınırlı)

Başvuru yapan 1300 yönetici adayı yoğun ve titiz bir çalışmayla cevapların komisyon önünde yazılı olarak verilmesi ve kura-soru sistemi ile mülakata alındı. Mülakat ve EK-1 sonuçlarının takvimde belirtilen zaman diliminde İl Müdürlüğünün sitesinde herkese açık olarak duyurulacağını ilgili şube müdürlüğünden öğrenmiş bulunmaktayız.

Daha önceki yıllarda listelerin kahve köşelerinde, okey masalarında hazırlandığına tanık olduk. Bir sendikasının başkanının hazırladığı listeye tanık olduk. Bir sendika başkanın yönetici atama sürecinde valilik onayından önce inha listesini yayınlamasına tanık olduk. Bir sendika başkanın İl Milli Eğitim Müdürüne ‘ya bizimle çalışırsın ya da sen de diğerleri gibi gidersin’ restini çekmesine tanık olduk. Sendika olarak önceki yıllarda bunları hep basın yayın yoluyla kamuoyu ile paylaştık.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve değişen ekibini takdir etmemizdeki en sahih gerekçe yukarıda belirttiğimiz mide bulandırıcı Ali Cengiz oyunlarının hiç birine taviz vermeyen devlet ciddiyeti ve vakarına sahip bir yöneticilik örneği sergilemesindendir. Kayseri İl Milli Eğitimi gerçekten yöneten bir Müdür olması sendika olarak bizi de heyecanlandırdı.

Önceki yıllarda yapılan hataların bu yıl yapılmadığını, Anadolu Eğitim Sendikası Kayseri Şubesi olarak gönül rahatlığı ile ifade edebiliriz. Bu durumun ilimizi yakinen tanıyan ve bilen kısa zaman önce İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Osman Elmalı Bey‘in ve değişen ekibinin her işte olduğu gibi yönetici görevlendirme gibi en sıkıntılı bir işi şaibeye yer vermeden şeffaf bir şekilde yürüttükleri için bir kez daha tebrik ve teşekkür ediyoruz.”

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