MÜSİAD'ın Yeni Başkanı Abdurrahman Kaan Oldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yeni başkanı Abdurrahman Kaan oldu. MÜSİAD Genel Başkan adayı olarak kürsüye çıkan Abdurrahman Kaan, konuşmasında yatırımların can düşmanı faizleri eleştirdi. İş adamları olarak daha çok üretim, yatırım, istihdam için çalıştıklarını söyleyen Kaan; "Faizle işleyen mevcut sistem değişmeden, faizi ortadan kaldırmak ya da değiştirmek mümkün değil. Ekonomimizde, faizin etkisini en aza indirecek ya da ortadan kaldıracak yeni bir sistem üzerinde çalışmamız gerekiyor. Maliye politikamızı 'faiz dışı fazla' esasından, 'yatırım dışı fazla' esasına çevirmeye gayret etmeliyiz" diye konuştu.



"ÜLKENİN GELİŞİMİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"



Müsiad'ın her zaman hem kendilerinin hem de ülkenin gelişimi için var güçleriyle çalıştığını anlatan Abdurrahman Kaan, ülkelerin kalkınması ve gelişmesi noktasında hayati öneme sahip bazı sektörler olduğunu, kendileri için bunların başında bilgi teknolojileri, enerji, tarım, gıda ve savunmanın geldiğini söyledi. Bilgi teknolojileri ve iletişim sektörlerinde katma değerli üretim ve istihdam açısından dev fırsatlar bulunduğuna işaret eden Kaan, "Enerji alanında son derece önemli anlaşmaların altına imza atan, büyük projeleri bir bir hayata geçiren bir Türkiye var artık. İnşallah enerji alanındaki tüm projelerimiz hayata geçtiğinde, enerjide dışa bağımlılığımız sona erecek" dedi. Abdurrahman Kaan, dile getirdiği konularda Türkiye'nin öne çıkması, potansiyelini hayata geçirebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.







ÖNCELİK İMALAT SANAYİİ



Türkiye'nin imalat sanayini öncelikli kılan bir üretim modelini temel alması gerektiğini vurgulayan Kaan, şunları kaydetti: "Hükümetimizin, 81 ilde orta ölçekli sanayi bölgeleri kurulması yönünde attığı adımları olumlu ve değerli buluyoruz. Üretimi güçlendirmek, ihracata yönelik imalat üretimine ağırlık vermek için iş dünyası olarak ödevlerimizin farkındayız; bu konuda da var gücümüzle çalışmaya hazırız."



ABDURRAHMAN KAAN KİMDİR?



Seçimli genel kurullara hep tek adayla giden MÜSİAD'da, yeni başkan şu anda Genel Başkan Yardımcısı olan Abdurrahman Kaan seçildi. Genel başkanlığı devralan Kaanlar Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kaan'ın ailesi, kurulduğu günden bu yana MÜSİAD'da yer alıyor. 2002 yılında derneğe katılan Abdurrahman Kaan, 2006-2009 döneminde MÜSİAD'da Gıda Tarım Sektör Kurul Başkanlığı yaptı. 2009'dan sonra MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sektör Kurullarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Bütçe ve Mali İşler Başkanlığı yapan Kaan, 4 yıl süreyle de Teşkilatlanmadan Sorumlu olarak çalıştı. (son dakika)