MÜSİAD: Kudüs Filistin’in başkentidir

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Kentimizde başlatılan tepkilere STK’ların desteği tüm hızıyla sürüyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği de (MÜSİAD) konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak yaşananlara sessiz kalmadı.

“Bu mezalimin karşısında durduk, duracağız”

Dernek adına açıklama yapan Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu şunları kaydetti:

“Kudüs, Osmanlı himayesinden çıktığı günden itibaren Batı’nın politik manevralarına sahne oldu. Bu manevraların sonuncusu, ABD eliyle Kudüs’ün İsrail’in Başkenti ilan edilmesi olarak karşımıza çıktı. İşgalin 100.yılına denk gelen bu hamle, Ortadoğu’nun kaderi olarak sunuluyor. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimiz bugün, hiçbir hukuki dayanağı olmayan, insanlık dışı muamelelere maruz kalırken, İsrail’e böyle bir koz verilmesinin hiçbir hukuki, insani ve vicdani açıklaması olamaz. Birleşmiş Milletler kararlarına baktığımızda, 1947'den bu yana, Kudüs'ün İsrail tarafından işgal ve ilhak edilmesi kabul edilmemiştir. İsrail, 1980 yılında Kudüs'ü ilhak kararı almıştır. Buna karşılık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 20 Ağustos 1980 tarihli ve 478 sayılı kararla, İsrail'in Kudüs'ün karakterini, statüsünü değiştirecek tüm idari, yasal önlem ve faaliyetlerinin ve bu konuda kabul ettiği temel yasanın hükümsüz olduğunu ilan etmiştir. Uluslararası hukukun dahi hiçe sayıldığı Filistin meselesinde tarafını ortaya koyan ABD, tarihi boyunca İsrail’in emellerinden biri olan bu hamleyi gerçekleştirerek, insanlığa ve barış umuduna ağır bir darbe indirmiştir. Filistin meselesi, yalnızca Müslümanları ilgilendiren bir konu değil, insanlık tarihine kara leke olarak yerleşen bir zulümdür. Üç semavi dinin de kutsal mekânlarının yer aldığı peygamberler şehri Kudüs’e, İsrail ve ABD’nin hükmetme çabası, dünyanın bütün halklarına karşı yapılan bir haksızlıktır. Barış içinde ve bir arada yaşamayı savunan tüm ülkelerin, bunu söylemden öteye taşımalarının tam vaktidir. Kudüs’ün işgaline, tüm dünyanın tepki vermesi gerektiğini savunuyoruz. Bu bir insanlık meselesidir! Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti idealinden geri adım atılması söz konusu değildir. Tarih, hakkı olanı arayan ve zulüm gören Müslümanları da zalimleri de yazacaktır. Bu zulüm, gelecek nesillere kötü bir miras olarak kalacak. Biz Müslümanlar olarak, Müslüman iş insanları olarak var gücümüzle bu mezalimin karşısında durduk ve duracağız.”

Diriliş Ocakları’ndan basın açıklaması

Diğer yandan Diriliş Ocakları tarafından da Bürüngüz Cami önünde basın açıklaması yapılarak, Kudüs'ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğu belirtildi ve ABD’nin söylemlerine tepki gösterildi.

İşgalci güçlerin gözünü Kudüs'e çevirdiğini ifade eden Diriliş Ocakları Başkanı Cihan Uruç, şunları kaydetti:

''Miracımız olan Kudüs, tarihi boyunca defalarca işgal edilmiş ve baskı ve zulme maruz kalmıştır. Amerika'nın attığı adımlar tehlikelidir. Amerika yıllarca ateş içerisinde olan bölgeye benzin dökerek kaos ve ortaya çıkabilecek her türlü durumun zeminini hazırlamıştır. Özellikle sosyal medya kanallarında Kudüs davasının bir Arap meselesi, bir ırk meselesi olduğu üzerinde bir algı oluşturulmaktadır. Oysa ki Kudüs meselesi Müslüman herkesin içerisinde kalbinde zerre iman bulunan zerre onuru şerefi bulunan her Müslümanın sahip çıkması gereken bir davadır.''

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kurum Haberi- AA

