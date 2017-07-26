MÜSİAD: “Mescid-i Aksa tüm Müslümanlarındır”

MÜSİAD tarafından İsrail’in Kudüs’teki zulmüne yönelik yazılı açıklama yapılarak tepki gösterildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kudüs'teki zulümler bitmiyor. Peygamberler diyarı, taşı toprağı kutsal olan, ilk kıblemiz Mescidi Aksa; Müslüman devletlerin sessizliğiyle daha da cesaretlenen işgalci İsrail devleti tarafından, ufak bir bahaneyle, ibadetlerin yapılması ya engelleniyor ya da suçsuz Filistinli kardeşlerimizi öldürüyorlar. Müslüman ülkelerin 'cılız' tepkilerinden cesaret alan İsrail'in uzun yıllardan bu yana sürdürdüğü politikaların temel hedefi ise, Kudüs'teki gelmiş geçmiş tüm ecdatlarımızın ayak izlerini silerek bu bölgeyi Müslümanlardan arındırmak, böylece Mescidi Aksa’ya farklı bir statü oluşturarak burada tamamen hakimiyet kurmaktır. Kudüs; Allahu Teala'nın yeryüzünü yaratmaya başladığı bölge olan Beytü'l-Makdisi içinde barındıran; peygamber efendimizin (sav), yeryüzünde Allah rızası için gidilmesi gereken 3 bölgeden birinin Mescidi Aksa olduğu hadisi ile şereflendirdiği bu kutsal mabedi MÜSİAD Kayseri olarak haziran ayında ziyaret ettik.”







“Yapılan işgallere ve zulümlere şahit olduk” denilen yazılı açıklamanın sonunda, “İşgal altında yaşamaya çalışan Filistinli kardeşlerimizin, dertlerini dinleyerek yanlarında olduğumuzu bizzat ilettik, kanayan yaralarına merhem olmaya çalıştık. Taşı toprağı bizim ecdadımız olan Kudüs halkının, bu haklı hak davasını sonuna kadar MÜSİAD Kayseri olarak takip edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

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