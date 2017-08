MÜSLÜMANIN ASLİ GÖREVİ HELAL KAZANÇ

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ve Talas Belediyesi işbirliği ile İslam’da Ticaret, Ticarette İslam konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak İlahiyatçı, Din Bilgini Prof. Dr. Cevat Akşit katıldı.

Talas Belediyesi’ne ait Esma Hatun Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen konferansa Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Öztürk, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, İş Adamı Saffet Aslan, Miraç Kültür Merkezi Onursal Başkanı Furkan Yılmaz Altunöz ile çok sayıda davetli katıldı.







“İslamiyet’i yaşayabilsek hiçbir sorun kalmayacak”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu konferans öncesinde yaptığı konuşmasında İslam’da Ticaret konusunu Kayseri’de uzun zamandan beri konuşmak istediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

“Maalesef İslam’da Ticaret’i tam olarak bilmiyoruz” diyen Başkan Palancıoğlu; “Özellikle belediye başkanı olduktan sonra hayatımızın her aşamasında İslamiyet’i yaşayabilsek hiçbir sorun kalmayacak. Kazandığımız paranın, yaptığımız işin doğru mu yanlış mı olduğunu bilmiyoruz. Vatandaş olarak bazı şeyleri kamudan bekliyoruz. Elimizi taşın altına koymuyoruz. Bu açıdan biraz daha İslamiyet’i öğrenmemiz gerekiyor. Günlük hayatta çok fazla ekonomik kaygılara düştük. Gençliğimize, aile yapımıza sahip çıkacak bir nesil olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.









“Allah’ın çizgilerine riayet edilirse kimse aç kalmaz”

Daha sonra İlahiyatçı, Din Bilgini Prof. Dr. Cevat Akşit’in İslam’da Ticaret, Ticarette İslam konulu konferansına geçildi. Akşit, sözlerine geçmiş dönemlerdeki peygamberlerin hayatından kesitler sunarak başladı.

Yüce Allah'ın tüm canlıları rızıklarıyla birlikte yarattığına dikkat çeken Akşit, "Allah'ın yarattığı çizgilere riayet edilirse yeryüzünde hiç kimse aç kalmaz. İnsanın rızkına ulaşabilmesi için çalışıp kazanması gerekmektedir. Bu konuda peygamberler bize örnektir. Her biri farklı bir meslekle uğraşarak rızıklarını kazanmışlardır." dedi.

“Allah’ın seçmesiyle olan tüm peygamberler çalışıp kazanarak yaşamlarını sürdürmüşler” diyen Prof. Dr. Akşit, “Mesela Hz. İdris (A.S.) terzilik yapmış, Hz. Şuayb (A.S.) hayvancılık yapmış, Hz. Davud (A.S.) zırh yaparak geçimini sağlamış. Hz. Zekeriyya (A.S.) marangozluk yapmış, Hz. İsa (A.S.) ise başak toplamıştır. Efendimiz Hz. Muhammed (A.S.) ticaretle uğraşmış, ücretle koyun gütmüştür. Böyle kendileri çalışarak geçimini sağlamıştır. Bütün peygamberlere uymak bizim için Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. O yüzden çalışmak, helal kazanç sağlamak Müslümanların asli görevidir. “ şeklinde konuştu.







İslam’da ticaretin esasının, Kur'an ve sünnette belirlenen sınırlar dahilinde karşılıklı rızaya dayandığını kaydeden Prof. Dr. Cevat Akşit, "İslami ilkelerle bağdaşan tüm ekonomik faaliyetlere katılma hakkı dinimizce verilmiştir. Ticaret, ticari ortaklık, kooperatifler, anonim şirketler meşru sayılmıştır. Bununla birlikte ticari faaliyetlerin dürüst, yararlı ve güvenilir bir şekilde yürümesini sağlamak amacıyla ticari faaliyetlere ilişkin bazı kurallar getirilmiştir.” dedi.

Prof. Dr. Akşit, ticari hayatta İslami esaslara ilişkin kuralları detaylı bir şekilde anlatarak katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.

Programa katılanlara Akşit’in “İslam’da Ticaret Prensipleri” isimli kitabı hediye edildi.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ