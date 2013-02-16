Mustafa Atsız'ın Yeri Görevi Belli Oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Rize Aile ve Sosyal Politikalar İl-Müdürlüğüne İdris Altuntaş atandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Recep Yıldırım, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Konya Bölge Müdürü Osman Yaşar Acet başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Erol atandı.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliklerine iç denetçiler Şenol Yüksel ve Fehmi Çakar getirildi.



İçişleri Bakanlığı Osmaniye Vali Yardımcılığına Kayseri İl Özel İdaresi eski Genel Sekreteri Mustafa Atsız atandı.



Milli Savunma Bakanlığı ise 37 yedek subay askeri hakim atadı. Liste Resmi Gazete'de yer aldı.

