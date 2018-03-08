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Mustafa Elitaş: MHP hayır derse olmaz

CHP heyetinin ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti ve MHP'nin süreci birlikte değerlendireceğine işaret ederek, "AK Parti'nin evet dediğine MHP hayır derse olmaz" ifadesini kullandı.

Mustafa Elitaş: MHP hayır derse olmaz

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) oluşturduğu seçim güvenliği heyeti, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Elitaş'ı TBMM'deki makamında ziyaret etti. Ziyarette, CHP'nin seçim güvenliği heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yer aldı.

'Bacadan girseler almayız diyenler bugün talepte bulunuyor'

Görüşmenin ardından basının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, şunları söyledi:

“Türkiye 2016 yılı sonundan itibaren 15 Temmuz hain darbe girişimi Yenikapı ruhuyla birlikte Türkiye’nin birlik ve beraber olunmasının zorunlu olduğu ortaya çıktı. 2017’de yaptığımız çalışmalarla bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik. Muhalefet partilerinden destek gelmemişti. Hatta ‘bacadan girseler almayız’ demişlerdi. Fakat bugün önemli bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Muhalefet partisi bizden bir talepte bulundu.

'Samimiyseniz pazartesine kadar çalışmanızı yapın'

Eğer samimi katkıda bulunacaksanız bu hafta Pazartesi günü saat 14:00’e kadar çalışmanızı yapın, iki siyasi parti değerlendiririz, AK Parti ve MHP olumlu bakıyorsa. AK Parti’nin evet dediğine MHP hayır derse olmaz.

Bu uzlaşmanın mümkün olamayacağını, ittifak konusunun virgülüne kadar devam etmesini beyan ettik. Yaptığımız anlaşma gereğince anayasa komisyonunda görüşülen teklifin son 3 maddesi bitirilecek.

  • 11 maddelik tekliflerini değerlendireceğiz, Pazartesi günü planladığımız gibi kanun görüşmelerine devam edeceğiz. Uzlaşma komisyonunda bulunan arkadaşlarımıza, CHP’nin getirdiği teklifi değerlendirme imkanını bulmuş olacak.

Diğer partilerin görüşmelerini zaten CHP almış. Biz her zaman arka odada uzlaşmayı sürekli haline getiren eylemler içerisinde bulunuyoruz. Kendilerine görüşlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Biz bunu MHP ile değerlendireceğiz.”

CHP heyetinden Özgür Özel ise toplam 18 maddeyi ve 8 siyasi partinin doğrudan Meclis’e davet edilerek görüşlerinin alınmasıyla ilgili ilkesel talebimiz oldu.

Kaynak:yenisafak

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