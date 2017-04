Mustafa Yalçın Bahçesaray’da

İlçe girişinde Bahçesaraylılar tarafından karşılanan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire başkanları bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada toplanan halka seslenen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, sırt sırta verilirse yapılmayacak işin olmadığını söyledi.

Belediyenin temel maksadının vatandaşın işini kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Yalçın, "Bizim işimiz, sizin işinizi kolaylaştırmak. Size hizmet etmektir. Bizim işimiz budur. İlçedeki bazı işler büyükşehir belediyesinin sorumluluğundadır. Su ve kanalizasyon bir ilçenin bir köyün en önemli ihtiyacıdır. Ardından büyük yollarda bize aittir. Yaz boyunca her mahalleye her insana dokunacak hizmetlerimiz olacak'' dedi.







“Bizler sizlerin hizmetkarıyız”

Van Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine siyaset yasağı getirdiklerini ifade eden Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘’Biz hizmet yapacağız. Size de hizmet etmek için buraya geldik. Hizmeti biz yaparız. Siyasetçide siyasetini yapar. Muhtar muhtarlığını, esnafta esnaflığını yapar. Sizler çalışıyor, çabalayıp verginizi veriyorsunuz. Vatandaş olarak devletten bir şeyler bekliyorsunuz. Size hizmet etmek için maaş veren insanlara size hizmet etmek zorundalar. Bizde bunun için buradayız. Bütün ilçelerimizi tek tek dolaşıp eksik olan hizmetleri yapmaya gayret edeceğiz. Hep beraber bu yazdan başlamak üzere çok farklı hizmetler gelecek. Sizler hizmetin en iyisine layıksınız. Başkalarından neyiniz eksik. Sırt sırta verirsek o zaman bizim yapmayacağımız iş yok. Devlete ve bize güvenin biz de hizmet edelim. Bizler sizlerin hizmetkarıyız.”

Referandum çalışmaları için ilçede bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’da bir konuşma yaptı.

Gülşen Orhan, "Hizmetin piri aramızda. Belediyeciliği bilen bu konuda ekbiyle birlikte bizlerle beraber sizleri dinleyecekler. Bugün bizlerle Bahçesaray'a teşrif ettiler. Tek tek sizleri dinleyecekler. Kayseri'yi ayağa kaldırdılar. Devlet büyüklerimiz kendilerini Van'a ayağa kaldırsın diye gönderdiler. Genel Sekreterimiz Türkiye'nin en küçük en geri kalmış en hizmet almamış yılardan beri hizmet almamış ilçesi olan Bahçesaray'a geldiler. Bu bize umut ve mutluluk veriyor."







“16 Nisanda Kürdüyle, Türküyle bu memleketi birlikte savunacağız”

15 yıldır ülkeye hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Orhan, gelinen noktada bir duvara dayanıp bir yere toslandığını söyledi.

Bahçesaray için çok şey yaptıklarını kaydeden Gülşen Orhan, ‘’Yol yaptık. Hastane yaptık. Daha ilerisine doğru çaba harcamamız lazım. Daha fazlasına ihtiyacımız var dedik. Onun için bu işin en iyisini bilene yani pirine ihtiyaç var dedik. Ve en iyisini buraya getirttik. Ama bunun tüm Türkiye’de icra olması gerekir. Sistem olarak icra olmalı. İlelebet Türkiye’de hakim olması gerekir. Sizler de destekliyorsunuz. Her önümüze gelen sıkıntıda elhamdülillah sizlerin desteğiyle aşıyoruz. Liderimizin dik duruşuyla aşıyoruz. Ama bunu kalıcı hale gelmesi lazım. İki ileri, bir geri olamaması gerekir. Herşeyin yolunda gitmesi lazım. Her senede bir veya 2 senede bir değişik kanallardan darbelerle karşılaşmamamız gerek. Askeri darbe, Yargı darbesiyle karşılaşmamamız lazım. Terör örgütlerinin basınçlarına maruz kalamamamız lazım. Bunları gördük. İliklerimize kadar yaşadık. Bir tarafta icraat gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan da kanlı darbelerle karşılaşıyoruz. Milleti bir birine düşüren terör odaklarıyla çarpışıyoruz. Yine memleketi birilerine teslim etmiyoruz. Mücadeleyi sizlerle veriyoruz. Emin olun 16 Nisanda bu insanlar dünyadaki ve Türkiye’deki terör odaklarına ders verecek. Dünyadaki sermayedarlara proje üretenlere ders verecek. Halkıyla buluşamayan muhalefetle çarpışıyoruz. Böyle bir memleket örneği dünya üzerinde yok. Çok çile çeken bir memleketiz. Türkiye’de özgürlüğün demokrasinin mücadelesinin verildiği günleri yaşadık. Ama birileri de savaşın ayrıştırmanın nefretin hakim olması için çalışmalar yaptı. Ve siz bize hiçbir şey kazandırmadığını gördünüz. Ve geldiğimiz noktada silah ve siyasetin birlikte olmadığını gördük. Yeniden o kardeşliğin bu memlekette tesis edilmesi gerekir. Bir başkasına ihtiyacımız yok. Birlikte yapacağız. Yılardır birileri kin ve nefreti aşılıyor. Bu coğrafya bizim. Kimi kimden ayırıyorsunuz. 16 Nisan’da Kürdüyle, Türküyle bu memleketi birlikte savunacağız.”

Yapılan konuşmaların ardında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Büyükşehir Belediyesi heyeti muhtarlar toplantısına katılmak üzere kaymakamlık binasına gittiler. (Kurum haberi)