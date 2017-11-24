Mustafa Yalçın öğretmenlerle buluştu

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Kadın Yaşam Merkezi ve Kültür Merkezi’ndeki kurslarda hizmet veren 20 eğitmen için 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, burada eğitmenlerle bir süre sohbet etti. Kendisinin de 10 yıl öğretmenlik mesleğini icra ettiğini belirten Yalçın, Öğretmenler Günü için hazırlanan pastayı keserek eğitmenlere çeşitli hediyeler verdi.



Günün önemine binaen bir konuşma yapan Yalçın, öğretmenlerin insanları geleceğe hazırlayan en güzel rol model olduğunu söyledi.

Yalçın, “Öğretmenler insan eğiten, eğittikleri insanlara altın bilezik kazandıran ve bu nedenle kendi kişiliği ile rol model olan şahsiyetlerdir. İnşallah burada eğitim gören insanlar, sizlerden öğrendikleri bilgiler sayesinde hem hayata daha etkin biçimde katılacak, hem de öğrendikleri meslekleri sayesinde kendi ev ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Bu anlamda ben Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarını aslında bir okul gibi görüyorum. Sizler de bu okulun öğretmenlerisiniz. Bu vesileyle sizlerin 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.



Eğitmenler tarafından yapılan örnek çalışmaları da inceleyen Yalçın, Esra Akman Asıltaş isimli eğitmen tarafından yapılan 3 boyutlu rölyef çalışmalarını çok beğendiğini belirtti.



(Kurum haberi)

