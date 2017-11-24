Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mustafa Yalçın öğretmenlerle buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Büyükşehir’in eğitmenleriyle bir araya geldi.

Mustafa Yalçın öğretmenlerle buluştu

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Kadın Yaşam Merkezi ve Kültür Merkezi’ndeki kurslarda hizmet veren 20 eğitmen için 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Genel Sekreter Mustafa Yalçın, burada eğitmenlerle bir süre sohbet etti. Kendisinin de 10 yıl öğretmenlik mesleğini icra ettiğini belirten Yalçın, Öğretmenler Günü için hazırlanan pastayı keserek eğitmenlere çeşitli hediyeler verdi.
 
Günün önemine binaen bir konuşma yapan Yalçın, öğretmenlerin insanları geleceğe hazırlayan en güzel rol model olduğunu söyledi.
Yalçın, “Öğretmenler insan eğiten, eğittikleri insanlara altın bilezik kazandıran ve bu nedenle kendi kişiliği ile rol model olan şahsiyetlerdir. İnşallah burada eğitim gören insanlar, sizlerden öğrendikleri bilgiler sayesinde hem hayata daha etkin biçimde katılacak, hem de öğrendikleri meslekleri sayesinde kendi ev ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Bu anlamda ben Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarını aslında bir okul gibi görüyorum. Sizler de bu okulun öğretmenlerisiniz. Bu vesileyle sizlerin 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.
 
Eğitmenler tarafından yapılan örnek çalışmaları da inceleyen Yalçın, Esra Akman Asıltaş isimli eğitmen tarafından yapılan 3 boyutlu rölyef çalışmalarını çok beğendiğini belirtti.
 
(Kurum haberi)
 

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
MUSTAFA YALÇIN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.