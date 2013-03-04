Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan-Erzurum karayolunun 3’üncü kilometresinde yapılan yol kontrolünde, Ağrı Doğubeyazıt’tan Kayseri’ye giden 76 plakalı TIR şüphe üzerine durduruldu. Tır içerisindeki T.K (30) ve V.A (33)’nın şüpheli hareketleri üzerine KOM ekipleri tarafından narkotik köpeği Cankız’a Tır içerisinde arama yaptırıldı. Narkotik köpeği Cankız’ın tepki vermesi üzerine KOM ekipleri tarafından 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde 16 kilogram toz eroin maddesi ele geçirildi. Araçta ele geçirilen eroine el konularak, şüpheliler gözaltına alındı. (iha)
Mutfak Tüpünden Eroin Çıktı
Erzincan’da yapılan yol uygulamasında 16 kilo toz eroin ele geçirildi.
04 Mart 2013 Pazartesi 11:09
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