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Mutfak Tüpünden Eroin Çıktı

Erzincan’da yapılan yol uygulamasında 16 kilo toz eroin ele geçirildi.

Mutfak Tüpünden Eroin Çıktı
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan-Erzurum karayolunun 3’üncü kilometresinde yapılan yol kontrolünde, Ağrı Doğubeyazıt’tan Kayseri’ye giden 76 plakalı TIR şüphe üzerine durduruldu. Tır içerisindeki T.K (30) ve V.A (33)’nın şüpheli hareketleri üzerine KOM ekipleri tarafından narkotik köpeği Cankız’a Tır içerisinde arama yaptırıldı. Narkotik köpeği Cankız’ın tepki vermesi üzerine KOM ekipleri tarafından 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde 16 kilogram toz eroin maddesi ele geçirildi. Araçta ele geçirilen eroine el konularak, şüpheliler gözaltına alındı. (iha)
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